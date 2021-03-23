两部门：给予专利技术转化运用成效显著省份1亿元奖补
2021年03月23日08:46 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （赵竹青） 据国家知识产权局网站消息，近日，财政部办公厅、国家知识产权局办公室发布《关于实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展的通知》（以下简称《通知》），决定实施专利转化专项计划，利用三年时间，择优奖补一批促进专利技术转移转化、助力中小企业创新发展成效显著的省、自治区、直辖市（以下统称省）。其中提到，根据绩效评价结果，对方案完善、措施得当、工作推进有力，专利技术转化运用成效显著的省份给予1亿元的奖补资金。
具体绩效指标包括：全省中小微企业接受相关主体转让、许可、作价入股的专利数量、成交金额、实际到账金额及年均增幅；全省高校院所专利转让、许可、作价入股的专利数量、成交金额、实际到账金额及年均增幅；政策惠及的省内中小微企业数量及其营业收入、就业人数增长幅度；全省相关中小微企业专利产品备案和相关专利实施情况；全省专利质押融资金额及年均增幅，专利质押项目数及年均增幅。
《通知》表示，地方要有针对性地开展拓宽专利技术供给渠道、推进专利技术供需对接、完善配套政策和服务措施等工作。同时，国家知识产权局、财政部将在扩大数据开放、提供绿色通道、给予资金奖补等方面给予相应的政策支持。
(责编：赵竹青、高雷)
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