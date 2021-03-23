人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

两部门：给予专利技术转化运用成效显著省份1亿元奖补

2021年03月23日08:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月23日电 （赵竹青） 据国家知识产权局网站消息，近日，财政部办公厅、国家知识产权局办公室发布《关于实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展的通知》（以下简称《通知》），决定实施专利转化专项计划，利用三年时间，择优奖补一批促进专利技术转移转化、助力中小企业创新发展成效显著的省、自治区、直辖市（以下统称省）。其中提到，根据绩效评价结果，对方案完善、措施得当、工作推进有力，专利技术转化运用成效显著的省份给予1亿元的奖补资金。

具体绩效指标包括：全省中小微企业接受相关主体转让、许可、作价入股的专利数量、成交金额、实际到账金额及年均增幅；全省高校院所专利转让、许可、作价入股的专利数量、成交金额、实际到账金额及年均增幅；政策惠及的省内中小微企业数量及其营业收入、就业人数增长幅度；全省相关中小微企业专利产品备案和相关专利实施情况；全省专利质押融资金额及年均增幅，专利质押项目数及年均增幅。

《通知》表示，地方要有针对性地开展拓宽专利技术供给渠道、推进专利技术供需对接、完善配套政策和服务措施等工作。同时，国家知识产权局、财政部将在扩大数据开放、提供绿色通道、给予资金奖补等方面给予相应的政策支持。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部委剑指“校园贷” 专家：堵“偏门”开“正门” 有效引导校园金融服务
　　“医美贷”“套路贷”“培训贷”……近年来，在校大学生（以下简称“大学生”）互联网消费贷款乱象屡禁不止，部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生了不良的社会影响。 为进一步规范大学生互联网消费贷款业务，加强在校大学生教育引导工作，近日银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。…
两部门：给予专利技术转化运用成效显著省份1亿元奖补
　　人民网北京3月23日电 （赵竹青） 据国家知识产权局网站消息，近日，财政部办公厅、国家知识产权局办公室发布《关于实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展的通知》（以下简称《通知》），决定实施专利转化专项计划，利用三年时间，择优奖补一批促进专利技术转移转化、助力中小企业创新发展成效显著的省、自治区、直辖市（以下统称省）。其中提到，根据绩效评价结果，对方案完善、措施得当、工作推进有力，专利技术转化运用成效显著的省份给予1亿元的奖补资金。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部