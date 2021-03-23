人民网记者 杜燕飞

“医美贷”“套路贷”“培训贷”……近年来，在校大学生（以下简称“大学生”）互联网消费贷款乱象屡禁不止，部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生了不良的社会影响。

为进一步规范大学生互联网消费贷款业务，加强在校大学生教育引导工作，近日银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。

多位专家接受人民网记者采访时表示，《通知》剑指大学生互联网消费贷款乱象，明确要堵住“偏门”，坚决抵制不良校园网络贷款，维护大学生合法权益；同时开好“正门”，金融机构应开发符合大学身特性的金融产品，满足大学生合理的信贷需求，用“良币”驱逐“劣币”，引导校园金融服务规范健康发展。

剑指大学生互联网消费贷款乱象

大学生是一个特殊的消费群体，普遍没有独立的经济来源，没有完全形成理性的消费观念，当家人不在身边没有人提醒或把控时，容易出现消费冲动，导致出现入不敷出的现象。

“有的消费贷款产品在校园宣传时，只强调贷款免息、可零息分期等优惠，没有告知要收取一大笔服务费、手续费；也有的消费贷款产品宣传时有不当诱导，有些同学心里没有理性消费这个弦，有攀比心理，买了超出自己经济能力的物品，陷入‘贷款还款，再贷款再还款’的恶性循环。”北京某高校大四学生张彤（化名）深有感触地说。

招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者，过去几年，大学“校园贷”“裸条贷”时有发生，加重了大学生债务负担，扰乱了大学校园秩序，也在一定程度上积聚了金融风险。

“近期，部分互联网小额贷款机构通过和科技公司合作，以大学校园为目标，通过虚假、诱导性宣传，发放互联网消费贷款，诱导大学生在互联网购物平台上过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生恶劣的社会影响。”银保监会等五部委有关部门负责人表示。

在中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军看来，这些专门面向大学生设计的信贷产品，往往是按照某种“套路”设计开发，具有很强的针对性，形成了“套路贷”。借款人一旦“入套”，往往很难摆脱。

早在2017年，原银监会等三部门印发了《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，暂停网络借贷平台开展校园信贷业务，禁止培训、就业类机构捆绑信贷产品，并鼓励商业银行等金融机构进入大学校园。

本次《通知》针对近年来出现的新情况、新问题，以大学生互联网消费贷款业务为重点，进一步加强放贷机构客户营销管理和风险防范要求，加大了对违法犯罪行为的打击力度。

“要坚决遏制互联网平台精准‘收割’大学生的现象，切实维护学生合法权益。”上述负责人强调。

规范大学生互联网消费贷款监督管理

《通知》明确，小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款，未经监管部门批准设立的机构一律不得为大学生提供信贷服务。

同时，《通知》对大学生互联网消费贷款发放提出了监管要求：一方面要求放贷机构实质性审核识别大学生身份和真实贷款用途，不得以大学生为潜在客户定向营销，不得采用虚假、引人误解或者诱导性宣传等不正当方式诱导大学生超前消费、过度借贷，放贷机构外包合作机构不得向放贷机构推送引流大学生。

另一方面，针对贷前审核、贷后管理等关键环节进一步明确风险管理要求，要求银行业金融机构严格落实大学生第二还款来源，规范催收行为，加强个人信息保护，所有大学生互联网消费贷款信贷信息都要及时、完整、准确报送至金融信用信息基础数据库。

《通知》明确，对于已发放的大学生互联网消费贷款，要求小额贷款公司制定整改计划，已放贷款原则上不进行展期，逐步消化存量业务，严禁违规新增业务；银行业金融机构要加强排查，限期整改违规业务，严格落实风险管理要求。

赵锡军认为，上述一系列举措，无疑将有效规范校园贷款行为，加强风险控制，切实保护大学生利益。

“《通知》禁止小额贷款公司向大学生发放互联网消费贷款，具有较强的针对性。在允许商业银行、消费金融公司等金融机构面向大学发放消费贷款的同时，明确放贷机构客户营销管理和风险防范要求，有助于进一步规范大学校园金融服务，维护大学生合法权益。”董希淼认为，今后金融机构在提供校园信贷服务时，要加强对第二还款来源的审核，从源头上把控信贷风险，减少大学生盲目借贷行为的发生；要采取信用卡业务“刚性扣减”的原则，防范对大学生多头授信、过度授信。

“堵偏门”“开正门”共促校园金融服务规范发展

上述负责人强调，各高校要积极配合相关部门做好有关工作：一是“堵偏门”，坚决抵制不良校园网络贷款；二是“开正门”，满足大学生合理的信贷需求。各高校要配合银行业金融机构有针对性地开发手续便捷、利率合理、风险可控的高校助学、培训、创业等金融产品。重视大学生金融服务工作，主动对接银行业金融机构，为有合理需求的大学生畅通正规校园信贷服务渠道，用“良币”驱逐“劣币”，着力净化校园金融市场环境。

“目前我国高校在校大学生超过4000万，年轻一代大学生金融服务需求客观存在，且增长较快。需要以科学的态度对待、以合适的方式满足大学生金融服务需求。”董希淼认为，金融机构应成为校园金融服务的主力军，针对大学生群体开发针对性、定制化的新产品，如提供额度、利率适中的信用卡、消费贷款等，采取差异化管理，帮助大学生形成正确的金融消费观，积累良好的个人信用。

“消费金融公司、商业银行等持牌金融机构在为大学生提供相关金融产品服务时，要设计更多符合大学生特性的产品，既满足大学生消费需求，同时又不鼓励过度消费，还能防范金融风险。”交通银行首席研究员唐建伟接受人民记者采访时表示。

谈及如何规范和健全校园金融市场，董希淼认为，金融管理部门要继续“堵偏门”“开正门”：一方面采取多种措施加大整治力度，坚决遏制违规借贷行为无序蔓延，将“偏门”堵严、堵实；另一方面要采取合理有效措施，推动金融机构为大学生提供服务，将“正门”开大、开好。

甘肃某高校大三学生陈诗诗（化名）告诉人民网记者，作为大学生，自己一定要树立科学、理性、健康的消费观念；希望学校定期举办金融知识讲座，进一步提高大学生的金融安全防范意识，让大学生了解各种非法金融业务的骗局。

“有关各方要加强配合，协同发力，综合治理，防止非法‘校园贷’死灰复燃。”董希淼说。

(责编：李楠桦、高雷)