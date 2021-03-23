原标题：三部门发布18个新职业信息 折射市场哪些新需求？

三部门发布18个新职业信息——

新职业发布折射社会新需求

本报记者 韩秉志

近日，人力资源和社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局发布了集成电路工程技术人员、企业合规师等18个新职业信息。这是《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》颁布以来发布的第四批新职业。

此次新职业的发布呈现哪些特点？折射出市场哪些新需求、新变化？经济日报记者邀请人力资源和社会保障部有关负责人和业内专家进行了解答。

数字化技术发展催生新职业

首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚在接受记者采访时表示，此批新职业涵盖了制造业、餐饮、建筑、金融、环保、新兴服务业等多个行业，是2019年多批次新职业公布以来涵盖行业范围最广的一次。

随着互联网技术发展，2012年，“电子数据”作为新的证据形式被纳入《中华人民共和国刑事诉讼法》，电子数据取证作为一种全新的取证技术广泛应用于刑事诉讼活动中。电子数据调查分析服务也由司法机关逐渐延伸至其他行政执法部门和大型企事业单位。人社部有关负责人表示，“电子数据取证分析师”纳入职业分类目录，将有效推进该职业规范化、专业化建设，为公共环境健康安全提供有力科技保障。

在数字经济快速发展背景下，密码服务也扩展到物联网、智慧城市等方面，呈现出智联智融的特征，催生出隐私保护、零信任、多方安全计算等新型密码技术。为规范密码应用和管理，《中华人民共和国密码法》提出“国家加强密码人才培养和队伍建设”。据介绍，“密码技术应用员”作为密码技术应用供给侧、用户侧、监管侧的主力军，将为数字经济的安全、融通、监管等方面保驾护航。

近年来，随着我国人口老龄化程度持续加深，劳动年龄人口减少以及人力成本上升，各行业、产业对服务机器人的需求快速增加，服务机器人已广泛应用在教育、娱乐、物流、安防巡检等领域。特别是新冠肺炎疫情发生后，服务机器人在医疗、餐饮等方面的应用迎来爆发式增长。据悉，“服务机器人应用技术员”直接负责服务机器人的需求反馈、应用与推广，是推动服务机器人产业发展的重要人才支撑。

“智能硬件装调员”“工业视觉系统运维员”等都是数字化技术发展和变革催生出的新职业，这些新职业对于促进数字经济的健康发展具有重要意义。

高质量发展孕育新职业

扎实推动经济高质量发展和提升企业国际竞争力，对企业合规建设提出更高要求。其中，企业合规管理对企业法律、财务、审计、进出口、劳动环境、社会责任等多方面进行合规管控，具有较强综合性、独立性和技术性。人社部有关负责人表示，近年来，政府出台一系列企业合规管理政策及指引，如《企业海外经营合规管理指引》《中央企业合规管理指引(试行)》等。据悉，“企业合规师”将在规范企业投资经营行为、注重环境保护、履行社会责任、提高企业竞争软实力等方面发挥积极作用。

绿色发展理念的要求同样推动了新职业诞生。2020年底，生态环境部出台《碳排放权交易管理办法(试行)》，推动经济发展方式绿色低碳转型。碳排放管理是一个技术性、综合性较强的工作，从业人员需要掌握相关碳排放技术，熟悉政策和标准，做好碳排放规划、核算、核查和评估等，在这一背景下，“碳排放管理员”新职业应运而生。据介绍，这一职业从业人员将在碳排放管理、交易等活动中发挥积极作用，有效推动温室气体减排。

人民日益增长的美好生活需要，也在不断派生出新职业。随着生活方式改变及生活节奏加快，原先单一的牛奶或酸奶等饮品，已难以满足消费者多样化需求，近年来，市场上出现了将茶叶、奶、果蔬等融合的新式可口健康饮品，广受年轻人喜爱。人社部有关负责人表示，“调饮师”作为新兴职业，不仅有利于促进灵活就业，还可以带动茶叶、奶类及果蔬等产业的发展。

另外，汽车更新换代，带来大量二手车交易需求。二手车交易涉及品牌认证、拍卖交易、委托交易及各种金融服务、质保等业务，进而催生出专业的“二手车经纪人”，通过提供专业化的交易咨询和交易服务，满足公众对汽车的个性化需求。

以市场为导向扩容就业“蓄水池”

“此次新职业的公布，一方面反映了我国经济内外部环境变化下，亟待发展的产业和领域；另一方面也体现了经济转型升级已经出现在行业层面、职业层面，如消费升级推动了调饮师、酒体设计师等职业的出现。”张成刚说。

在张成刚看来，新职业的公布有利于推动劳动者向新的职业领域迈进，选择新的职业发展方向和技能提升方向。但同时应认识到，新职业的发布仅是职业大典更新的例行程序，其本身并不代表行业发展的方向。

“国家公布的新职业，仍然是劳动力市场上出现的新职业中的一小部分。发挥新职业扩容就业，应以市场发展为导向，尊重劳动者与企业选择，推动各类新职业有序、高效进入职业分类大典，做好已发布的新职业职业技能体系建设、职业技能培训等长期性、基础性工作。”张成刚建议。

“新职业的发布，对于增强从业人员的社会认同度、促进就业创业、引领职业教育培训改革、推动产业发展等，都具有重要意义。”人社部有关负责人表示，新职业发布后，人社部将会同相关部门和单位加快新职业的职业标准开发，指导人才培养培训，提升从业人员的素质和能力，打造数量充足、素质优良的从业人员队伍。

(责编：王震、吕骞)