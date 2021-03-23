刘慎良

原标题：最严新规下首批1元股退市离场 业内人士：A股迎新生态

最严退市新规下，A股迎来首批无退市整理期企业，*ST宜生、*ST成城均于3月22日摘牌。业内人士认为，随着退市新规落地，对退市标准和退市流程进行优化和精简，未来A股将迎来优胜劣汰的新生态。

根据规定，*ST宜生、*ST成城将转入全国中小企业股份转让系统，并且保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

资料显示，*ST宜生2004年登陆A股市场，上市之后，公司开始从传统家居制造企业转型升级为住居生活一体化服务商，主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售。截至目前，公司总市值仅7.71亿元。

*ST成城则在2000年登陆A股市场，公司上市后，商业地产租赁一直是公司的重要业务板块。在2015年年中，*ST成城总市值曾达到近百亿元，而目前公司总市值停留在了2.19亿元。

*ST宜生、*ST成城均麻烦缠身，且深陷亏损泥潭。两公司均于3月15日收到上交所关于其股票终止上市的自律监管决定书。

上交所在自律监管决定书中称，由于两公司股票在上交所交易系统连续20个交易日的每日收盘价均低于人民币1元，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》相关规定，决定终止其股票上市，且不进入退市整理期交易。上交所在决定书公告之日后的5个交易日内，对两公司股票予以摘牌。

*ST宜生在2019年亏损1.85亿元，根据公司披露的2020年年度业绩预告显示，公司预计全年实现归属净利润约为-21.68亿至-19.18亿元；预计实现扣非后归属净利润约为-21.74亿至-19.24亿元。不难看出，*ST宜生2020年较2019年亏损大幅增加。

今年1月29日，证监会通报了*ST宜生信息披露违法案件调查情况，其中包括虚增利润、虚增银行存款和未按规定披露与关联方大额资金往来等，但*ST宜生目前还未收到证监会就上述立案调查事项的相关书面文件。

*ST成城则在2019年亏损8469万元，2020年公司预计仍将处于亏损状态，其中预计实现归属净利润约为-9300万元，对应预计实现扣非后归属净利润约为-8600万元。

对此，*ST成城解释称，2020年亏损主要原因是公司应计付息债务较高，相应计提对银行等多家债权人的借款利息约8500万元，以致财务费用较高。

*ST宜生、*ST成城均在公告中表示，将尽快聘请代办机构，办理新三板股份登记结算等相关事宜。

分析

A股退市节奏加快

自去年以来，A股的退市节奏有所加快。经Wind统计，目前市场上的低价股并不少，股价在2元以下的超70股。经统计，剔除退市股以及退市整理期个股，市场上目前有75股股价在2元以下，其中*ST鹏起、*ST欧浦、ST澄海股价更是低于1元。

据了解，*ST鹏起、*ST欧浦、*ST富控三股目前均处于暂停上市状态。除了上述三股之外，剩余ST东网、北讯集团、*ST兆新、艾格拉斯等72股股价则在1-2元之间，其中大多数个股为ST股，占到72股的近七成。

另外值得一提的是，*ST长城也触发了面值退市情形，2020年12月31日-2021年1月28日，*ST长城股价连续20个交易日低于1元，公司股票将在3月22日进入退市整理期，预计最后交易日期为5月6日。

本组文/本报记者 刘慎良

(责编：王震、吕骞)