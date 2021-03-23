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打造金融红色联盟 凝聚乡村振兴合力

2021年03月23日08:56 | 来源：人民网
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“这里就是茭白种植基地，原来都是荒坡山地，杂草丛生，在常山农商银行提供‘兴村贷’帮助下，现在乡村面貌已焕然一新，犹如世外桃源。”达塘村村支书陈重良说。

浙江省衢州市常山县新昌乡达塘村四面被青山包围着，有着原汁原味的好生态，但达塘村一直是新昌乡有名的“落后村”，虽然自然条件优越，但资金问题一直没有着落。从提出“消薄”行动工作计划以来，达塘村党支部高度重视，每逢每月的党员会议“消薄”工作就成为达塘村党员干部们讨论最多的一个话题。集体经济建设已困扰本村发展多年，解决资金投入迫在眉睫。

了解到达塘村这一情况后，常山农商银行党委以“双九工程”为契机，立即启动绿色通道，为该村提供了200万元“兴村贷”。资金到位后，村委从农户手中流转200多亩土地，从浙江嘉兴引进了茭白种苗，与衢州市农贸市场公司建立了茭白收购关系，并聘请专业技术团队入驻，全力研究培育茭白种苗，在村里建成“茭白种植基地”。与此同时，达塘村还借助资金，完善了乡村猴山景区、泉水鱼池、银杏大道、深山月季等旅游项目。

在村集体经济壮大的同时，农户也跟着增收致富。茭白收获的季节要用到大量劳动力，这解决了村民就近就业问题。达塘村村民俞根和今年60多岁，原来是村里的低保户，自从村里开始种茭白后，他每天来帮工，一年收入超过3万元，今年他主动找到村里，申请取消自己的低保户待遇。

为乡村振兴谋发展、为群众谋心事，常山农商银行党委深知做党的群众工作，要月明星灿，不能月明星稀。年初以来，常山农商银行持续聚焦“党建强、发展强”，将党建与金融帮扶深度融合，不断丰富“党建+金融”工作内涵，着力构建“红色互动”长效机制。以“党建联盟”为抓手，把金融能力融入到乡村振兴建设全过程，在结合乡村振兴的基层工作中，善于出产品、出点子，能及时解决资金问题，善于引领各基层支部做好服务群众工作并在服务中凸显党组织的作用。

截至2020年8月，常山农商银行共发放“兴村贷”共计143笔，金额17220万元，覆盖常山县12个街道、乡镇的111个行政村，预计向经济薄弱村让利456万元，同时每年为村集体提高收入500万元。

(责编：李楠桦、吕骞)

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