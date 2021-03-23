李静

原标题：退市呈现多元化 配套制度将进一步完善

2021年前3个月，A股市场触及退市标准的企业已达11家。专家表示，随着注册制改革的不断推进和退市新规的发布，A股退市效率不断提升，预计2021年退市企业数量将大大增加，A股配套制度将迎来进一步优化。长期优胜劣汰的市场生态下，优质龙头公司和成长企业将更受益于资本市场改革；同时也倒逼投资者增强风险意识，学会长期投资、价值投资。

退市改革初显成效

A股退市呈多元化态势

3月22日，A股两家企业*ST成城、*ST宜生正式摘牌，从A股市场黯然退场。值得注意的是，这两家公司皆因公司股票连续二十个交易日的每日收盘价均低于人民币1元而被上海证券交易所摘牌，且不经历退市整理期。

同日，*ST长城发布公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，进入退市整理期交易的起始日为2021年3月22日，预计最后交易日期为2021年5月6日。退市整理期届满后的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。

根据公司公告，当前处于退市整理期的上市公司还有天夏退、退市秋林、退市工新，其最后交易日分别为2021年4月9日、2021年4月26日、2021年4月30日。此外，据证监会公开信息，康得新重大违法强制退市即将进入最后阶段。

自2020年12月31日退市新规正式发布并施行，迄今三个月左右时间。记者根据同花顺数据统计，今年以来，沪深两市已有11家公司触发终止上市情形，而2020年全年A股退市企业数量为16家，创过去20年退市数量新高。

今年A股企业退市也呈现多元化态势，有*ST成城、*ST宜生等的“1元退市”，*ST工新财务数据不达标的“财务退市”，*ST航通的主动退市，还有康得新重大违法强制退市。其中，“1元退市”企业最多，年内有8家企业触及“1元退市”标准。“这表明A股市场的很多投资者已开始学会用脚投票，这是一个了不得的进步。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新说，“退市多元化态势的出现，显示出目前A股市场退市制度正步入良性循环，对于资本市场保持长期健康发展意义重大。”

退市新规还在不断细化。3月18日，上交所修订发布了《上海证券交易所主板股票上市和终止上市审核实施细则》，董登新认为，这使得退市程序更具有可操作性，会进一步提升退市效率。

退市效率不断提升

成长企业更享资本市场改革红利

业内人士表示，尽管2019年以来我国退市力度明显加大，但A股优胜劣汰生态仍有优化空间。平安证券指出，当前A股退市率仍然不足1%。随着注册制改革的不断推进和退市新规的实施，相关配套制度将迎来进一步优化。长期来看，在优胜劣汰的市场生态下，盈利确定性高的优质龙头公司将获得更多市场认可，成长企业将更从资本市场改革中受益。

“退市标准趋严，退市节奏加快，退市效率提高，退市上市公司数量上涨，退市原因呈现多元化。”川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳如是判断2021年的退市情况。

“2021年强制退市的上市公司应该能突破30家，这个趋势还会进一步增长，以后每年退市30家到50家将是一种常态化现象。”董登新说，“这主要是新退市制度和注册制双双改革的结果，它改变了整个市场的生态，也改变了投资者的理念和投资风格。”

实际上，新退市制度也在一定程度上倒逼投资者学会长期投资和价值投资。

陈雳认为，当前注册制下，“壳资源”价值逐步下滑，绩差股、垃圾股将不再受到追捧，行业马太效应逐步显现，资金进一步向龙头企业集中，尾部企业被市场淘汰，市场或将出现“强者恒强”的分化局面。

由此，对于投资者而言，陈雳表示，退市制度趋严的背景下，投资风格应更重视上市公司业绩、质量和是否有过财务造假历史，对于题材股、绩差股不宜追涨。坚持价值投资，在对行业和公司了解的基础上，对公司的价格有自己的合理判断，减少市场情绪对自身投资的干扰，不盲目追涨杀跌，追求长期利润，忽略短期波动。

申万宏源首席市场专家桂浩明也表示，投资者应重视退市制度给市场带来的影响，坚持价值投资。第一，“君子不立危墙之下”，投资者应避免对退市股票的盲目炒作；第二，对于那些可能存在退市风险的公司，可以从成交量指标等方面提前做出预判。

平安证券分析，随着退市新规的推行，A股配套制度将迎进一步优化：第一，建立健全投资者保护机制。对于创新的特别代表人诉讼机制，可能针对投保机构建立激励保障机制，以提升投保机构的胜诉动力；第二，完善转板机制，增加高层次向底层次、交易所之间和交易所内部的转板。第三，加强公司信息披露的监督，加大财务造假的打击力度，建立有条件的做空机制。

董登新则表示，随着退市制度的完善，投资者维权也要跟上去。很多强制退市的公司除了经营亏损导致财务不达标外，还存在重大违法退市情况，这种情况可追究其民事和刑事责任。作为投资者要学会主动维权，用代表人诉讼来索赔，在这方面还有较大提升空间。

(责编：王震、吕骞)