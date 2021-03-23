向家莹

原标题：LPR 11个月“按兵不动” 货币政策“稳”字当头

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，3月22日，1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，与上月持平。5年期贷款市场报价利率为4.65%，保持不变。自2020年5月起，LPR已连续11个月“按兵不动”。

3月15日，央行发布公告称，当日开展1年期MLF1000亿元，中标利率为2.95%，连续12个月保持不变。央行本月续作1年期MLF的利率未变，本次LPR报价按兵不动符合市场预期。

自2021年以来，央行在流动性投放上保持平稳。一方面，MLF操作多是等量续做；另一方面，逆回购投放主要以对冲到期量为主。

民生银行首席研究员温彬表示，从流动性上看，近期市场流动性整体合理充裕。受此影响，利率水平总体稳定，并围绕政策利率波动。预计下阶段央行将继续通过逆回购、MLF等方式调节市场所需的流动性，引导资金利率围绕政策利率波动。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，今年货币政策的重心已从上年的及时有效对冲经济下行压力，转向把握好经济恢复与防范风险等目标之间的综合平衡。这意味着，伴随国内经济恢复，货币政策向常态化回归是大方向，政策重点也将随之切换，但整体的政策基调依然是“稳”字当头。

(责编：罗知之、吕骞)