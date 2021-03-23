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“碳中和”市场热情持续走高 相关板块涨幅居前

高伟
2021年03月23日09:18 | 来源：经济参考报
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原标题：“碳中和”市场热情持续走高 相关板块涨幅居前

22日，市场全天冲高震荡，三大指数集体涨超1%。板块方面，碳中和、电力、环保等涨幅居前。Wind数据显示，截至收盘，碳中和概念板块涨6.01%，电力（申万）涨5.11%，钢铁（申万）涨0.63%。近一周来，碳中和概念板块涨幅已达11.03%。

消息面上，国家发展改革委环资司近日召开座谈会。与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件，进一步提高各方认识，突出碳达峰、碳中和的工作重点，科学设定各阶段目标，明确基本原则、工作方向和主要任务，压实各行业、各地方主体责任，推动形成“1+N”政策体系，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。下一步，发改委将加快推进碳达峰、碳中和顶层设计相关工作。

利好政策驱动下，机构对碳中和主线投资热情持续高涨。高瓴创始人兼CEO张磊日前表示，中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和持续数十年的努力，电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域孕育着重要投资机遇。基于此，高瓴目前在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域，按照碳中和技术路线图，已经深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。

平安证券分析认为，要实现碳达峰、碳中和目标，意味着围绕此目标未来将出台一系列支持政策和产业规划，将拉开未来数十年绿色经济领域的投资大幕。尤其是随着全国碳排放权交易市场正式启动，将带来一系列投资机会。能源结构进一步向清洁能源转型，清洁能源、生物质能源、新能源汽车快速发展。

市场方面，近期钢铁、煤炭、电力等板块表现突出。Wind数据显示，钢铁板块今年来涨幅达到22.18%。兴业证券分析指出，碳中和政策对钢铁行业影响将持续显现。开源证券认为，从前3月钢铁产量同比依然高速增长来看，未来行业供给受到压制概率较大。由于价格向上弹性远高于产量下降的影响，钢企盈利有望快速扩张。

另一方面，煤炭行业“十四五”格局依然向好，大型企业也有望长期受益于碳中和。据中国煤炭工业协会预测，到“十四五”末期，国内煤炭产量控制在41亿吨左右、消费量控制在42亿吨左右，较2020年水平分别增长7%、6%。虽然市场预期碳中和大方向下煤炭消费将下降，但短期五年内消费仍将是上升状态，需求端无需担忧，供需平衡状态下煤价仍将维持合理水平。

对电力行业而言，Wind数据显示，电力板块年内涨幅达13.32%。上海证券分析指出，随着低碳转型推进，可再生能源将得到高比例消纳保障，对于水电、风电、光伏等可再生资源发电相对利好。平安证券指出，碳交易价格与相关产品价格同向波动，碳价格作为成本可能传递至电力、钢铁、水泥、炼油等行业，引发产品价格相应上升。涉及碳交易的龙头企业一般具有技术和规模优势，因而碳价格对龙头公司影响较小。建议关注电力、钢铁、水泥、炼油等龙头企业以及新能源占比高的电力企业。

(责编：罗知之、吕骞)

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