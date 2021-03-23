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厦门大学建校100周年金银纪念币来了！27日首发

2021年03月23日09:29 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行定于3月27日发行厦门大学建校100周年金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币，销售渠道可登陆中国金币网（www.chngc.net/qd）查看。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。8克圆形金质纪念币背面图案为厦门大学100周年校庆标志主要图形，衬以凤凰花纹样等组合设计，并刊“厦门大学建校100周年”中文字样、“XIAMEN UNIVERSITY CENTENARY CELEBRATION”英文字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为厦门大学群贤楼群造型、陈嘉庚雕像及校训,衬以凤凰花纹样等组合设计，并刊“厦门大学建校100周年”中文字样、“XIAMEN UNIVERSITY CENTENARY CELEBRATION”英文字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，8克圆形金质纪念币含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。30克圆形银质纪念币含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量30000枚。

(责编：罗知之、高雷)

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