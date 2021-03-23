人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

邮储银行成功发行300亿元境内无固定期限资本债券

2021年03月23日09:42 | 来源：人民网
小字号

3月22日，中国邮政储蓄银行在中国债券信息网发布公告，于3月19日完成2021年第一期无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模为300亿元，发行票面利率为4.42%。

无固定期限资本债券是商业银行补充资本的重要工具之一。邮储银行此次无固定期限资本债券发行主要呈现以下几个特点：一是主体资质好。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此前，邮储银行也获得了国际三大评级机构的认可，惠誉、标普及穆迪分别给予邮储银行A+、A及A1评级。此外，标普全球全资子公司标普信评也给予邮储银行AAAspc的境内主体信用评级。这充分体现了评级机构对邮储银行经营表现和主体资质的高度认可。二是发行市场化程度高，投资者认购踊跃。本期债券实现了投资者高度多元化，最终近120家机构参与认购，机构类型包括国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司、财务公司和境外机构等，全场认购倍数达3.09倍，创近期可比债券认购倍数新高，充分体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的坚定信心。三是发行利率、利差均创近期可比债券新低。市场化定价导向下，各类投资者参与热情高，最终本期债券实现发行利率4.42%，较当日5年期国开债到期收益率利差102BPs，均创2020年8月以来国有大行、股份行无固定期限资本债券新低。

根据募集说明书披露，本期债券发行完成后，募集资金能够提升邮储银行资本充足率约0.54个百分点，将进一步夯实邮储银行资本实力，提升服务实体经济能力。

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
五部委剑指“校园贷” 专家：堵“偏门”开“正门” 有效引导校园金融服务
　　“医美贷”“套路贷”“培训贷”……近年来，在校大学生（以下简称“大学生”）互联网消费贷款乱象屡禁不止，部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生了不良的社会影响。 为进一步规范大学生互联网消费贷款业务，加强在校大学生教育引导工作，近日银保监会办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、人民银行办公厅联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。…
两部门：给予专利技术转化运用成效显著省份1亿元奖补
　　人民网北京3月23日电 （赵竹青） 据国家知识产权局网站消息，近日，财政部办公厅、国家知识产权局办公室发布《关于实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展的通知》（以下简称《通知》），决定实施专利转化专项计划，利用三年时间，择优奖补一批促进专利技术转移转化、助力中小企业创新发展成效显著的省、自治区、直辖市（以下统称省）。其中提到，根据绩效评价结果，对方案完善、措施得当、工作推进有力，专利技术转化运用成效显著的省份给予1亿元的奖补资金。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部