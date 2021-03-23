3月22日，中国邮政储蓄银行在中国债券信息网发布公告，于3月19日完成2021年第一期无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模为300亿元，发行票面利率为4.42%。

无固定期限资本债券是商业银行补充资本的重要工具之一。邮储银行此次无固定期限资本债券发行主要呈现以下几个特点：一是主体资质好。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此前，邮储银行也获得了国际三大评级机构的认可，惠誉、标普及穆迪分别给予邮储银行A+、A及A1评级。此外，标普全球全资子公司标普信评也给予邮储银行AAAspc的境内主体信用评级。这充分体现了评级机构对邮储银行经营表现和主体资质的高度认可。二是发行市场化程度高，投资者认购踊跃。本期债券实现了投资者高度多元化，最终近120家机构参与认购，机构类型包括国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司、财务公司和境外机构等，全场认购倍数达3.09倍，创近期可比债券认购倍数新高，充分体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的坚定信心。三是发行利率、利差均创近期可比债券新低。市场化定价导向下，各类投资者参与热情高，最终本期债券实现发行利率4.42%，较当日5年期国开债到期收益率利差102BPs，均创2020年8月以来国有大行、股份行无固定期限资本债券新低。

根据募集说明书披露，本期债券发行完成后，募集资金能够提升邮储银行资本充足率约0.54个百分点，将进一步夯实邮储银行资本实力，提升服务实体经济能力。

(责编：李楠桦、吕骞)