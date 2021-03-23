近日，在上海市财政局、市人力资源和社会保障局的指导下，市中小微企业政策性融资担保基金管理中心和市就业促进中心联手发起“专车贷”项目，为本市具有“双证”的合规网约车司机购车、运维提供最高20万元的免费担保且贴息的优惠贷款。3月22日，上海银行和滴滴出行在上海银行总部举行了签约启动仪式。

“专车贷”是继“双创e贷”“创翼贷”之后，上海财政部门和人社部门协同推出的第三个创新项目，也是针对在线新经济企业发展和平台就业提质的首个创新举措。近年来，上海在线新经济企业蓬勃发展，成为加快新旧动能转换的重要动力，新经济企业在打通经济循环的堵点和断点，提升服务供给的同时，也为扩大就业和实现更高质量就业的提供了支撑。“专车贷”项目设置的一个重要目的，就是积极帮助在线新经济企业发展，支持劳动者实现平台就业以及更高质量就业。

上海财政部门和人社部门还将在研究总结经验的基础上，推动创业担保贷款政策进一步拓展到其他在线新经济平台。同时，根据工作部署，今年还将探索推出“孵化基地推优贷”和“人才贷”等专项产品，继续在帮助创业者缓解融资压力、降低融资成本方面发挥积极作用。

作为扎根上海、辐射全国的商业银行，上海银行始终服务区域经济发展、支持小微企业、发展普惠金融。下一步，上海银行将持续打造特色化、差异化的普惠金融服务，主动响应国家宏观政策导向，坚持战略引领，积极减费让利，不断加大对实体经济的服务力度。

(责编：李楠桦、吕骞)