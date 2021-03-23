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业界热议健康中国建设：把握历史机遇 增强创新合作

2021年03月23日10:34 | 来源：人民网
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中国发展高层论坛 2021年会“健康中国建设新机遇”分会场。 主办方供图

人民网北京3月23日电 （孙阳）3月20日至22日，中国发展高层论坛 2021年会在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行，本届论坛主题为“迈上现代化新征程的中国”。在以“健康中国建设新机遇”为主题的分会场上，国家卫生健康委员会党组成员、副主任于学军，国家药品监督管理局党组成员、副局长徐景和，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐（Albert Bourla），伊利集团执行总裁张剑秋，武田制药全球总裁、首席执行官卫博科（Christophe Weber），安利全球首席执行官潘睦邻（Milind Pant）分享了精彩观点，本节讨论由人民网总编辑罗华主持。

于学军指出，过去几年来，中国卫生健康事业取得了历史性的新成就，特别是在此次抗击新冠疫情的过程中，医药卫生体系在维护人民生命安全和身体健康、保障经济社会发展方面发挥了重要的作用。

于学军认为，健康中国建设中有几个重要问题要关注：第一，加快疾病预防控制体系改革。在这次应对新冠疫情过程中，疾病预防控制体系经受住了考验，但也暴露出一些短板与不足。下一步，要理顺体制机制，明确功能定位，提升专业能力。要建立稳定的公共卫生事业投入机制，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，优化完善疾控机构职能的设置，加强国家级的疾控机构能力建设，健全疾控机构和城乡社区联动工作机制，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，创新医防协同机制，筑牢国家公共卫生防护网，为保障人民生命安全和经济发展保驾护航。

第二，推动公立医院高质量发展。这次抗击新冠疫情进程中，公立医院发挥了主力军作用。公立医院是我国医疗服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。要坚持公立医院的公益性，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，以改革创新为动力，力争通过5年努力，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生事件风险、建设健康中国提供有力支撑。

第三，面向人民生命健康加快科技创新。科学技术为抗击疫情提供了强大支撑。党的十九届五中全会提出了科技工作要“面向人民生命健康”的新要求，彰显了以人民为中心，坚持人民至上、生命至上的执政理念。要坚持创新驱动发展，立足医学科技自立自强，集中力量开展关键核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域的“卡脖子”问题，推动我国健康科技创新整体实力大幅提升，助力健康中国建设。

第四，促进健康产业的高质量发展。新冠疫情让人们的健康意识大幅提高，健康越来越成为人民群众关心的重大民生福祉问题，群众多层次多样化高品质的健康需求持续增长。健康产业是健康中国建设的五大战略任务之一，产业链条长、关联产业多、带动效应强，跨界融合度高。将深化卫生健康领域供给侧结构性改革，持续深化“放管服”改革，主动适应人民健康需求，深化体制机制改革，优化要素配置和服务供给，补齐发展短板，推动健康产业转型升级，积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲以及食品的融合，培育健康新产业、新业态、新模式，不断满足人民健康需求。

徐景和指出，《健康中国2030年规划纲要》中提出了到2030年跨入世界制药强国行列的目标。当前，我国正处于从制药大国到制药强国跨越的历史机遇期。他表示，国家药监局自组建以来，在药品监管和健康中国建设方面取得了重大进展。特别是在法规制度建设、监管体系建设、审评审批制度改革、国际交流合作中，取得了新进展与新成效。

同时，徐景和认为，中国与制药大国还存在一定差距，应当总结国际药品监管的工作规律，立足国家的历史定位，从以下几个方面持续努力：第一，要构建显著的制度优势。制度是生产力的“第四要素”，也是绿色的持续的永久的发展资源。下一步将更加鼓励和支持药品产业创新的制度体系，为药品产业的发展营造更好的生态。第二，要培育包括在中国运营的跨国公司在内的优秀的产业群体。第三，要提升卓越的创新能力。国家药监局将继续按照新发展理念，持续推动治理理念、治理制度、治理方式、制度战略的创新，助力推进药品产业的质量变革、效率变革和动力变革。第四，要建立完善的监管体系。努力为药品持续发展提供更加强有力的支持。第五，贡献更多的智慧和力量。积极参与全球药品监管的交流与合作，努力为国际药品监管和人类健康贡献更多的中国智慧和力量。

徐景和提出，下一步国家药监局将坚持科学化、法治化、国际化、现代化的发展道路，精心编制好“十四五”药品发展规划，认真落实中国药品监管科学行动计划，全面提升药品监管体系和监管能力的现代化水平，努力为保护和促进公众健康做出新的更大的贡献。

艾伯乐指出，对于政府来说，提供负担得起的新型创新药物将变得越来越具有挑战性。在这一背景下，商业健康保险将发挥愈发重要的作用，将帮助政府疏解公共健康体系中的压力，有助于减少病人直接负担的成本、提升医疗质量。

张剑秋提出，健康产业作为健康中国重要的组成部分，迎来了三大发展机遇：一是伴随国民健康的意识不断增强，健康产业将迎来市场的新机遇；二是随着新发展格局逐渐的落地和形成，健康产业将迎来产业合作的新机遇；三是，随着5G互联网、大数据、人工智能等技术的发展，健康产业将会迎来数字化的新机遇。他强调，创新是发展的第一动力，面对三大新的机遇，健康产业还是要坚持以消费者为中心，以创新来抓市场、强产业、兴技术，通过我们自身的努力来助力健康中国建设。

卫博科表示，武田制药将继续致力于通过开发高度创新的产品，为全球患者提供突破性治疗。同时，武田中国的发展计划与“健康中国”建设十分契合。武田制药希望抓住这个重要的机会，与各方一道满足中国罕见病患者的医疗需求，为这些患者提供同等机会的资金援助和创新治疗。卫博科认为，展望未来，通过与中国本土优秀企业及机构展开合作，武田制药将迎来真正的机遇，在生物制药和医疗技术领域共同构建一个世界级的创新生态系统。

对于如何应对全球健康危机，潘睦邻认为应该回顾历史，总结其中的重要原则与经验，同时呼吁各方贡献智慧和热情。他表示，将会与中国在基础研究、医疗制造等方面开展更多的合作与交流：一是致力于推动最新的全球健康研究成果的应用，服务健康中国计划；二是希望可以有机会参与中国传统医药的基础研究，并将中国的经验推广到国际市场，使更多的人受益。

(责编：李楠桦、高雷)

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