3月22日，蒙牛雅士利与别提多美品牌管理有限公司在广州签署战略合作协议，蒙牛雅士利正式入股别提多美，携手共创社区一站式营养健康新生态。凭借此次合作，蒙牛雅士利将加速自身终端渠道布局，打通社区的最后一公里，通过贴心服务，与消费者建立亲密联系。

蒙牛雅士利国际与别提多美董事长张勇在广州签署战略合作协议。

对于此次合作，蒙牛雅士利表示：“本次入股别提多美是出于把控终端的渠道战略考虑。别提多美所具有的‘新客群、新场景、高频消费’的社区属性有利于加强蒙牛雅士利在终端渠道上的布局，拓宽私域流量入口，融入数智化技术，实现用户精准运营和服务，提升公司长期价值，可赋能蒙牛雅士利实现销售新的突破。同时蒙牛雅士利也将为别提多美提供更加丰富的专属高品质营养品，助推别提多美业绩增长，实现双方合作共赢。”

近年来，乳品企业加速布局全渠道销售模式，并通过终端渠道控制完善供应链布局，快速响应市场需求，为自身发展注入新的活力。同时，蒙牛雅士利将与别提多美品牌管理有限公司一起，利用人工智能、云计算、LBS大数据等技术，融合客户运营、创新产品体验、供应链金融服务建立社区新零售生态网络，实现实体门店的数字孪生，全时全域经营，累积精确可触达的企业消费者资产，打造社区一站式营养健康服务平台，与消费者之间建立亲密链接。

(责编：李楠桦、吕骞)