3月22日，华为常务董事、云与计算BG总裁、消费者业务CEO余承东表示，邀请众多开发者参与4月24日-26日于深圳大学城召开的华为开发者大会2021（Cloud） （简称HDC.Cloud 2021）。

华为此次选择将这场面向全球开发者的年度盛会在深圳大学城举办暗含一定深意，尤其大会第一天还特意设置为高校专场，面对学生群体精心准备了“先锋少年论坛”、“华为慕课大讲堂”、“开发训练营”等内容。

2020年年底华为便全面开放了相关计算软件套件，并计划与国内高校合作建立产学融合人才培养体系，持续为鲲鹏、昇腾及华为云产业链输送高质量人才，这一人才培养计划被命名为"智能基座"。基于此计划，华为联手教育部，在有关高校建设"智能基座"产教融合协同育人基地，现已在北京大学、清华大学、上海复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学等72所高校，把鲲鹏、昇腾系列课程融入计算机专业、软件工程专业、人工智能专业、电子信息专业进行首批试点，并最终实现对全国2600多所高校相关专业的全覆盖。

值得注意的是，本次华为开发者大会HDC.Cloud不同于华为终端的HDC.Together，是全面聚焦于华为ICT基础设施业务的，面向全球开发者的年度盛会。华为开发者大会2021（Cloud）将于4月24日-26日在深圳西丽大学城举办，以“每一个开发者都了不起”为主题，将汇聚业界大咖、华为科学家、顶级技术专家、天才少年和众多开发者，共同探讨和分享最新的ICT技术在行业的深度创新和应用，覆盖机器学习、深度学习、鲲鹏、昇腾、容器、微服务、DevOps、数据库、区块链、数据通信、多接入边缘计算等ICT领域的内容。

(责编：李楠桦、吕骞)