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嫦娥五号轨道器进入日地L1点轨道开展拓展试验

2021年03月23日11:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （赵竹青）记者从国家航天局获悉，嫦娥五号轨道器已进入日地L1点附近的周期轨道，实现了第一阶段拓展任务目标，成为我国首颗进入日地L1点周期轨道的航天器。目前整器姿态稳定、能源平衡、工况正常,在该轨道运行一圈周期约为6个月。

嫦娥五号轨道器于2020年12月17日与返回器分离，12月21日起转入长期管理阶段后，先后实施了2次轨道机动和2次中途修正，经过88天的飞行，于3月15日13时29分成功进入日地L1点附近的周期轨道并开展后续任务。

“日地L1点”的全称为“日地拉格朗日L1点”，位于太阳与地球的连线之间，距离地球约150万公里。在“日地L1点”，物体相对于太阳和地球，三者相对位置关系基本保持不变。拉格朗日点附近存在着周期轨道和拟周期轨道，理论上航天器可沿着这些轨道运行，可以不间断地观测太阳或地球向阳面。

(责编：赵竹青、高雷)

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