原标题：国家能源集团召开改革三年行动推进会

近日，国家能源集团召开改革三年行动推进会，传达学习国务院国有企业改革领导小组第五次会议和国务院国资委国企改革三年行动推进会精神，进一步统一思想、凝聚共识，明确工作思路和重点任务，对改革三年行动进行再动员再部署，确保高质量完成既定目标任务。国家能源集团党组书记、董事长王祥喜出席会议并讲话，党组副书记、总经理刘国跃主持会议。

王祥喜指出，2020年，国家能源集团扎实有序推进“改革攻坚年”各项工作，制定实施改革三年行动方案，重组整合任务基本完成，中国特色现代企业制度不断完善，世界一流示范企业建设稳步推进，供给侧结构性改革成效显著，市场化经营机制加快建立，党建引领作用充分彰显，圆满完成年度目标任务，呈现出总体平稳、稳中向好的局面。

王祥喜强调，要狠抓责任落实，健全工作机制，强化督查考核，增进改革共识，全力推动国家能源集团改革向更深层次挺进，确保今年底完成三年改革任务的70%，明年“七一”之前全面完成重点改革任务，各项改革任务如期高质量完成。一是抓深抓实中国特色现代企业制度建设，着力推动党的领导和公司治理深度融合，推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化，抓好各级子企业董事会建设，保障经理层行权履职。二是抓深抓实国家能源集团改革试点，着力提高改革综合效能，巩固提升重组整合成果，深化国有资本投资公司试点改革，加快创建世界一流示范企业。三是抓深抓实产业布局优化和结构调整，着力推进企业绿色转型，加快新能源和可再生能源开发，加快煤炭清洁高效发展，加快优化产业布局。四是抓深抓实三项制度改革，着力激发内生动力活力，深化人事制度改革，深化用工制度改革，深化分配制度改革。五是抓深抓实科研体系改革，着力提升自主创新能力，进一步健全科技创新体系，加快建设“智慧国家能源”，构建“大政研”体系。六是抓深抓实改革专项工程，着力形成更多可视化成果，推动混合所有制改革再聚焦，推动“双百行动”再提速，推动科改示范行动再提质，推动治亏扭亏再发力。七是抓深抓实党建提升，着力发挥引领保障作用，把党的政治建设摆在首位，推进党建工作与生产经营深度融合，激励干部担当作为，深入推进正风肃纪反腐。

刘国跃就贯彻落实会议精神提出要求。一是聚焦重点加快推进，严格完成各项改革“规定动作”，确保实现“五个70%以上”；高质量做好改革“自选动作”，进一步深化集团内部重组整合。二是压实责任真抓实干，国家能源集团改革办、总部各职能部门、各子分公司上下联动，形成合力，健全协调沟通和督办机制，强化改革工作督导和考核，对接好国资委改革三年行动在线督办系统，确保改革推进协同有力。三是统筹兼顾协调联动，把深化改革和转型发展、科技创新、提质增效、管理提升相结合，充分发挥以改革促提升的作用，实现改革和生产经营等各项工作“两不误，两促进”，为建党100周年献礼。（沈亚东）

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