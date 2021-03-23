人民网北京3月23日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，按照完全自愿原则，在尊重有关各方意愿前提下，住房和城乡建设部建立了生活垃圾分类工作“1对1”交流协作机制，由19个先行省份、重点城市与19个中、西部和东北地区省份结对，加强沟通协作、促进交流互鉴、实现互促互进。

据悉，2020年全国城市生活垃圾分类工作广州现场会以来，各地掀起了生活垃圾分类新高潮，部分中、西部和东北地区省份在省级统筹推进生活垃圾分类工作过程中，提出组织先行省、市持续帮扶的诉求。

住房和城乡建设部表示，在建立交流协作机制过程中，始终坚持两大原则：一是自愿，凡参加协作机制的省份、城市，每一组结对均为双方自愿；二是注意与已有对口帮扶机制衔接，协作双方在选择结对时，充分考虑现有的对口帮扶、东西互助等关系。

经多轮征求意见，确定广东、浙江、上海、厦门等19个先行省份、重点城市与19个中、西部和东北地区省份结对，交流协作机制基本覆盖了中、西部和东北地区省（区、市）。

住房和城乡建设部要求，“1对1”交流协作机制以转化推广可复制经验为重点，结对省份、城市在制订修订政策法规和技术规范、建立健全工作推进体制机制、发动群众参与共建、营造全社会支持参与浓厚氛围、探索适合当地条件的生活垃圾工艺处理路线等方面，通过“请过来指导”“派过去学习”“线上会诊难题”等方式，加强交流协作，实现生活垃圾分类工作经验共享、对策共谋、协同共进。

同时，坚持因地制宜、务求实效、不搞“一刀切”原则。中、西部和东北地区省份在借鉴先行地区经验做法、具体推进生活垃圾分类工作时，不能照抄照搬，要从实际出发，明确“十四五”时期工作目标和任务；要加强对所辖城市的分类指导，明确差异化实施路径，不搞花架子，更不能搞形象工程、政绩工程。

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