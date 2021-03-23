原标题：快手电商进军二手交易3个月订单超63万

“快手电商正在用直播重构二手市场。”3月22日，快手家装与二手行业运营负责人邹继安对外表达了快手电商的雄心。对于如何重构，邹继安给出的答案是“信任+有趣”。

快手家装与二手行业运营负责人邹继安在二手新闻发布会现场

据悉，快手电商二手业务于去年12月底开启，过去3个月，已经吸引超过1000个专业主播入驻，累积订单超过63万，更有京东旗下二手交易平台拍拍、闲置奢侈品交易平台妃鱼等专业二手平台及机构入驻。

根据申万宏源今年1月底发布的报告《掘金万亿闲置经济，二手电商快速崛起》，在经济、理念双重催化与疫情影响下，二手经济正在加速发展。2019年中国闲置市场规模达8834亿元，同比增长19%，预计2020年市场规模将超万亿，达到10409亿元。庞大的闲置物品处置需求，使其成为了电商领域的新蓝海，预计2020年二手电商交易规模将达到3745.5亿元， 同比增长44%，用户数量将达1.82亿人。

快手之所以选择这个节点进入二手市场，邹继安给出的答案是被用户推动。他表示，在二手业务开启之前，快手电商已经有不少二手交易，而且二手市场很多都是孤品，相较于传统电商，直播电商非常能解决行业这一痛点，快手更多是顺应用户需求进入了二手市场。

就在3月19日，快手联合拍拍、华少进行了首场大促活动，直播在拍拍的常州检测中心进行了一场直播，活动累积下单超过4400万，平均客单价超过5000元，在线观看总人数超过260万。次日，二手奢侈品公司安洁利的鉴定师也在快手进行了直播首秀，当晚最高成交是一只16.8万的爱马仕二手包。

打造数码产品独一无二身份证

虽然快手的二手生意刚起步，但是早有人瞄上了这口头啖汤。而拍拍与快手的合作也并非止步于卖货，通过快手的好物联盟，拍拍给快手的二手主播提供靠谱货源。目前拍拍在售的所有数码产品都有线上“身份证”，一机一报告。针对二手数码类的普通主播，快手也制定了一套标准证书，主播可以给自己的产品自制“身份证”，拥有报告的二手商品自然让消费者信任感倍增。

卖臭豆腐送手机的白手套专家

在入驻快手的1000多名二手电商主播中，有故事的人不少。

今年是长沙人青罗入驻快手(快手号：QC0080080)的第四个年头了，每天带着一双白手套来处理回收来的二手手机是他的特色，“戴手套拿手机会让粉丝觉得有仪式感也很干净。”当然他还有另一个特色，每一个包裹里会放一袋长沙臭豆腐，让粉丝们尝尝自己的家乡特色。

入驻快手之后，原本就从事二手手机生意的青罗坦然，销量翻了五六倍，但是也深感粉丝越多责任越重，通过直播视频要更加讲诚信，每一台手机都做好真实的记录。

据悉，在快手，像青罗这样的主播还有很多，以二手数码为例，就有数码店主、种草导购、手机科普、手机测评、手机猎奇等各种类型，甚至还有被耽误的“戏精”主播。在邹继安看来，“有趣才能有更多的想象力，而这些主播的粉丝粘性非常强。”

其中，线下数码店主这一类表现非常亮眼，吉林长春的安然被粉丝称为“数码城西施”(快手号：Ar20182018)，“没有粉丝就没有我”是她现在常挂在嘴边的口头禅，她所在的长春手机城，如今超过10分之一的数码店铺挂着快手主播的横幅和标志，有些店主虽然粉丝只有2万多，但是月流水可以达到百万。

这一现象让邹继安颇为欣慰，快手电商引领线下二手市场转型更有意义，而这个意义和想象力更可以延伸到二手农机、二手家电家具等。

(责编：申佳平、吕骞)