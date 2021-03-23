期待 信心 深耕：中国发展高层论坛企业热议“中国机遇”
人民网北京3月23日电 （黄盛）3月20至22日，由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛在北京召开。论坛期间，来自全球的企业在交流中结合自身发展表示，中国正构建新发展格局、不断推动高质量发展，这将为企业塑造竞争力带来新机遇，为全球经济发展带来新活力。
更高水平对外开放，中国潜力无限
此次论坛围绕“迈上现代化新征程的中国”开展，如何更好地迈上现代化新征程，实现新发展格局下的高水平对外开放，成为参会嘉宾热议的话题。
在论坛期间，不少外资金融机构和企业负责人表示，抗击新冠肺炎疫情显示出中国高度的责任担当和强大经济韧性。中国正在实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，这将加速释放出广阔市场的优势，有利于全球企业深化在中国的业务合作，也为企业积极开展投资带来新机遇。
由中国驱动的亚洲区域经济正在加速融合，罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，亚洲和其他地区的跨国企业越来越需要依赖中国的供应链，未来中国将推进供应链复制和迁移，在核心技术领域上努力自给自足，掌握更多市场话语权。
与会企业认为，正在构建新发展格局的中国逐步迈向现代化新征程，这为世界经济发展带来新活力。
麦肯锡公司全球资深董事、麦肯锡全球研究院院长华强森认为，过去八年，中国在粮食的质量和安全上取得显著改善，在加强知识产权保护和促进生物技术育种方面取得很大进展。未来中国有机会基于科学的解决方案，增加对技术和创新的投资，从而改善中国和世界的粮食安全。
搭乘中国发展“快车” 全球企业持续加码参与
今年是中国“十四五”开局之年，处于新发展阶段的中国，正在贯彻新发展理念，吸引全球资本在创新驱动中追求环境、公平、社会等长期投资价值，实现社会价值和经济价值共赢。
在谈到“十四五”发展方向上，绿色转型与科技创新成为论坛与会者重点关注的主题。高瓴资本创始人兼CEO张磊在谈到绿色转型时认为，全球正处于从高碳向低碳及净零碳转型的重要时期，在推动后疫情时代经济“绿色复苏”的同时，促成包括能源、制造、科技、消费等众多行业的价值链重构，推动更高质量、更加公平以及绿色可持续的发展，将是社会的共同课题。
社会与经济价值的协同，离不开创新的驱动。富达国际首席执行官黎诚恩认为，进入新的发展阶段，技术和研发在中国可持续发展中发挥着越来越重要的作用。
当下，在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、低碳减碳以及信息通信、数字化等领域，正不断涌现出新的绿色技术和模式，孕育着重要投资机遇。张磊表示，实现碳中和带来了许多新经济增长点，在低碳领域创造更多高质量就业和创业机会，带来经济竞争力提升、社会发展、环境保护等多重效益。
红杉资本全球执行合伙人沈南鹏表示，新冠疫情加快了电商在中国的渗透率，尤其是在低线城市，电商的用户群在快速增加；新冠疫情也改变了很多企业的成长方式，越来越多的消费品牌依靠电商平台成长。他认为，中国传统的食品、饮料行业具有市场吸引力，新兴的健康食品研发企业发展前景也值得关注。
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