人民网记者 杜燕飞

“以前，除了婚丧嫁娶要参加，搬迁、满月、升学、做寿也要去，份子钱少则三五百元，多则上千元。赶上办事多的月份，大伙根本承受不起……”谈及以前村里办红白喜事的情况，湖南省益阳市南县华阁镇天然港村党支部书记张唐云连连摇头。

为扭转这种不良风气，天然港村成立了红白事理事会，制定了《村规民约》，大力开展移风易俗工作。如今，村里“婚事新办、丧事简办、其他不办”的观念逐渐深入人心，往日鞭炮不断、拱门连连、人情“负债”的现象骤减，群众纷纷点赞。“红白理事会这个事搞得好，治了陋习，树了新风，我发自内心支持拥护。”村民李大爷高兴地说。

天然港村的变化并不是个例。人民网记者在采访中发现，近年来全国各地农村都在大力推进文明乡风建设，引导群众摒弃高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等陋习，大大提升了群众的获得感和幸福感，一幕幕文明乡风助推乡村振兴的优美画卷徐徐展开，为“三农”发展注入了强大的精神动力。

孝善敬老润人心 文明乡风建设次第开花

在甘肃省金昌市金川区双湾镇新粮地村，每月的21日，都像过年一样热闹。

原来，这一天是村里的“孝善日”，村里会组织60岁以上的老人一起参加“孝善宴”，品尝羊肉粉汤、红烧肉、饺子、油饼、卷糕等当地特色美食，观看文艺演出，其乐融融。

据新粮地村党支部书记鲜舜文介绍，目前全村60岁以上老人超过140人，其中70岁以上的有70人左右，因为子女在外工作，独居老人较多。

甘肃省金昌市金川区双湾镇新粮地村设立“孝善基金”，为老人提供基本日常生活保障。受访者供图

为解决老人赡养问题，自2019年起，新粮地村开始举办“孝善宴”，并设立了“孝善基金”。全村70岁以上老人的子女每月缴纳200元赡养费，在此基础上，“孝善基金”理事会会给予20%的补助，在每月的“孝善日”一同发放给老人。

“如果没有特殊情况，我们要求子女到现场以现金形式缴纳赡养费。”鲜舜文表示，希望借此引导子女多看望、关怀老人，在全村形成尊老、敬老、爱老、助老的文明乡风。

“我们每个月在一起吃个饭、唠唠家常、看看演出，还可以领到240元钱。孩子们也经常来看我，每次来都带好多东西，日子过得越来越好喽。”73岁村民李银花的脸上笑开了花。

鲜舜文介绍，近年来新粮地村发挥党建引领作用，选择熟悉全村情况、有服务意识、能给村民办事的党员组建先锋志愿服务队，以孝善涵育新风、以孝善引领治理、以孝善助推发展，开展丰富多彩的文明实践活动，提升了群众的归属感、获得感和幸福感。

记者发现，不少地方在推进移风易俗过程中，不仅发挥了党员带头作用，还立足村民自治，积极提升了村民的主动性、积极性。

以山东省枣庄市峄城区阴平镇为例，该镇将文明乡风建设与主题党日活动相结合，组建了以党员为主的规模50余人的移风易俗“志愿者宣讲团”，并选拔12名党建指导员，对人居环境、文明乡风等情况进行督导和考核，力争把文明乡风抓到实处。

在山东省枣庄市峄城区阴平镇，志愿者深入农户家进行红白喜事简办典型案例宣传。受访者供图

同时，阴平镇各村立足村民自治，也成立了红白理事会，由群众推选村里德高望重、处事公正的热心人为理事会成员。“红白理事会规定了‘宴请不超过10桌’‘每桌不超过300元’等标准，有效遏制了大操大办现象。目前，户均年人情来往费用由5000元至6000元降到了3000元左右。”阴平镇三汪村党支部书记蒋奉州介绍说。

“既要促进农民增收‘富口袋’，又要推进精神文明‘富脑袋’。”阴平镇党委书记马登峰表示，阴平镇以党风促民风，以文明乡风助推乡村振兴，提升了群众的获得感和幸福感。

杜绝攀比与浪费 婚事简办新办树新风

记者在采访中发现，随着各地大力推进移风易俗工作，“杜绝攀比浪费、婚事简办新办”的新风尚已蔚然成风。

宴席规模控制在15桌以内、原先婚宴三天流水席变为婚礼当天一顿饭、闹洞房的陋习变为“一杯清茶送祝福、一首歌曲表心意”……自2019年开始，山西省长治市长子县鲍店镇聚焦农村“天价彩礼”“大操大办”等陋习，成立公益红娘志愿服务协会，树立了婚事新办新风尚。

山西省长治市长子县鲍店镇公益红娘为新人张罗婚事。受访者供图

“公益红娘利用元旦、七夕、中秋等传统佳节，组织相亲交友大会，解决了婚恋信息不对称、相亲对象互不了解等问题，目前已为30对新人成功牵线搭桥。”鲍店镇政府工作人员相艳方表示，镇上还倡导“低彩礼”“零彩礼”，将彩礼作为双方父母的孝老基金，婚事互相攀比之风得到了有效遏制，户均办事可节省几千元至上万元。

在安徽省马鞍山市当涂县太白镇太白村，过去“宁愿打肿脸充胖子，也不愿意丢面子”，人情债层层加码，盲目攀比的风气让很多村民喘不过气来。

2017年开始，太白村大力推进移风易俗工作。“我们明确红白事礼金标准，党员干部不超过100元、普通村民不超过200元、婚嫁彩礼不超过1万元。”太白村第一书记王倩告诉记者，村里还把农民文化乐园内闲置场地改建成移风易俗办事大厅，配套完善厨房、音响、电子屏等硬件设施供村民免费使用，并提供证婚、礼仪、帮厨等服务。

2018年，太白村村民夏大宏两个儿子先后在村里移风易俗大厅办了婚礼，一桌宴席不超过300元，又热闹又省钱，夏大宏老两口逢人就夸移风易俗好。

酒用自酿酒、菜用土家菜、一桌宴席几百元……2020年12月6日，浙江省绍兴市诸暨市璜山镇溪北村，新人周建宝和徐秀芝在村里文化礼堂举办了婚礼，并在婚礼现场捐出2000元到村级关爱基金，用来慰问困难老人、低保户。

浙江省绍兴市诸暨市52对未婚情侣率先签订移风易俗简婚承诺书。受访者供图

浙江省绍兴市诸暨市精神文明建设指导中心副主任章靖介绍，从2018年开始，溪北村制定了“办喜事每桌不超800元”等村规民约。“目前，诸暨市平均每场红白喜事节省支出5万余元，一年可以为百姓减负10亿元。”章靖说。

文明丧葬寄哀思 绿色殡葬理念入民心

2020年年初，江西省吉安市永新县烟阁乡红白理事会会长龙新华为村里百岁老人朱九英主持了一场简朴而庄重的“追思会”，也让逝者82岁高龄的儿子松了一口气，“现在丧仪简化了，我这把年纪还能吃得消，也圆了我陪老母亲走完最后一程的念想。”

记者了解到，永新县自2018年推进绿色殡葬工作以来，推行“三二一”丧事礼办模式：“三”即不请“八仙”、不请乐队、不大操大办宴席；“二”即不放鞭炮、不收花圈；“一”即只设一个香厅。同时，还引导群众在办丧事时“一个鞭炮不放、一寸白布不扯、一朵白花葬亲人”，每场丧事费用比以往节省2万元以上。

同时，永新县还发挥党员带头作用，借助广播、电视、新媒体等平台营造“厚养礼葬”的社会氛围。“文明节俭办丧、节地生态安葬的理念越来越深入人心，移风易俗的成效正逐渐显现。”永新县民政局相关负责人说。

在湖南省益阳市南县，文明殡葬的理念也被越来越多的百姓认同，并逐渐转变成自觉行动。今年春天，南县茅草街镇新尚村村民蔡九如，对一块新开的自留地进行了整修与复耕。

据了解，这块新整理的自留地，原是蔡家家族的墓地，前不久进行了整体迁移，移出的遗骨全部用生态葬的模式深埋处理。“如今的殡葬改革政策好，我们没有理由不支持！”今年74岁的蔡九如说。

山东省临沂市沂水县景山公墓一角。受访者供图

在山东省临沂市沂水县，自2017年5月起，实施以“殡葬全免费”为核心的殡葬改革，免除群众在殡葬过程中涉及的遗体运输费、火化费、骨灰盒费和公益性公墓墓穴使用费，让群众不花一分钱就能办好“身后事”，户均减负2万元，累计节约社会殡葬支出近6亿元、土地800多亩。

“村里就有公墓，里面设施齐全，绿化也很好，父亲走的放心，我们也安心。”刚刚脱贫的沂水县道托镇马旺村村民牟善芹感激地说。

不断呈现的文明乡风、良好家风、淳朴民风，正是农村精神文明建设的生动写照。在持续推进农村移风易俗的过程中，让农民的精神面貌昂扬起来，让美丽乡村更加宜居宜业，也将为助推乡村全面振兴凝聚更多力量。

(责编：申佳平、高雷)