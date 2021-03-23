中国信息通信研究院副院长王志勤 中国信息通信研究院专家张从武

原标题：5G思考网络篇：适度超前建设5G网络

网络建设是5G商用和业务发展的基石，且投资巨大。网络建设的策略一直是各方关注的焦点，笔者认为5G网络建设“宁可路等车，不能让车等路”，应坚持适度超前原则，同时面向2C和2B建设广域覆盖网络，为应用创新繁荣提供坚实的基础支撑。

首先，从建网节奏看，5G网络建设需坚持适度超前原则，为应用创新繁荣提供高质量信息基础设施支撑。

适度超前的5G网络建设是应用发展的基础，也是应用创新的重要支撑。从网络和应用的关系来看，网络建设适度超前是公共基础设施的普遍特点。一方面，“适度”是指尊重5G技术产品与网络成熟的客观规律。我国是第一批商用5G的国家，既要通过网络建设带动5G技术产业成熟，也要根据技术产业成熟度把握好5G网络发展节奏。另一方面，“超前”是指网络建设是应用发展的基础，优质的网络是商用成功的关键，因此在推动网络发展的实践中，我国确立了“宁可路等车，不能让车等路”的适度超前原则。3G时代的微博、4G时代的短视频等“杀手级”应用大都出现在网络商用后的2至3年，当时网络覆盖已相对完善，为应用创新创造了良好的条件。当前，为保持网络领先优势，有必要在继续保持适度超前的5G网络建设节奏，扩大网络覆盖范围，提升网络供给能力，以高质量供给引领和创造新需求。我国5G商用1年半的时间，建设超过71.8万个5G基站，实现全国所有地级以上城市全覆盖。2021年，我国提出再新建60万个5G基站的目标任务，实现地级以上城市5G网络深度覆盖，这是较为科学和审慎的。

其次，从覆盖范围看，广域覆盖对5G可持续发展和用户感知提升极其重要。

移动通信网络建设，先进行普遍广度覆盖，再深度覆盖优化，不断提升网络覆盖水平，5G也不例外。5G个人用户服务需要广域覆盖的网络，支撑千行百业的数字化应用，同样需要广覆盖、质量良好的5G网络。很多在较广区域开展的2B应用，如智慧城市管理、生态环境监测、5G急救车等，都需要广覆盖的5G网络支撑。在工业领域，也需要广域5G网络来满足智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸和数字化管理为特征的工业互联网需求。

当前5G网络仍在建设初期，仍未达到有效支撑2B2C应用的需求，今年需要继续推动5G网络向市县、重点乡镇的延伸，做好更广更优的覆盖。同时，我国在建设5G广域网络的同时，也要注重针对行业需求，进行精准化网络建设，加快面向行业企业的5G行业虚拟专网建设，为垂直行业和大中小企业提供高效、安全、便捷的解决方案，以更好地服务行业企业客户数字化转型。

再次，从网络部署策略看，坚持精准化集约化建网，持续降低建网成本是5G行稳致远的有力保障。

面向差异化场景需求进行精准化集约化建网，落实共建共享、公共资源开放等多种措施，持续降低5G建网成本成效显著。5G网络建设初期投资较大，但也要看到，通信与交通、市政等跨行业基础设施资源的共建共享，以及正在推进的偏远地区5G异网漫游试点等政策举措，都会推动持续降低5G建网成本。比如，过去一年多来中国电信和中国联通共建共享5G基站36万个，节约建设成本超过700亿元。中国移动和中国广电也正在进行5G建设合作，共建共享700MHz 5G网络。但同时也要认识到，由于5G基站的大带宽配置、大规模天线的应用和更强的计算能力，5G基站功耗相较于4G更高，相应地带来一定程度维护成本的增加，网络运营管理还不够智能化。下一步需要推动行业企业加快5G设备低功耗关键技术工程化攻关，降低单设备能耗。此外，还要充分利用人工智能、自动化网络运营等创新技术对5G设备统一监控，进行能源智能管理优化，通过精细化管理提升能耗利用水平。

综上，我国要继续坚持适度超前原则，广域网络与行业专网相结合，稳步推进5G网络建设，持续优化建网策略、运营策略和政策环境，降低全网的部署成本与运营成本，不断优化投入产出比，积极培育5G融合应用，加快形成“以建促用、建用结合”的良性发展模式。（作者：中国信息通信研究院副院长王志勤 中国信息通信研究院专家张从武）

(责编：申佳平、吕骞)