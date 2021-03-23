中国信息通信研究院副院长王志勤 中国信息通信研究院专家魏克军

原标题：5G思考技术篇：5G基础标准可满足大多数应用需求

当前， 5G已进入商用阶段，全球均采用国际标准组织3GPP制定的5G第一版本国际标准。该5G标准可基本满足面向个人的2C业务和部分2B应用，后续将进一步演进，在持续提升增强移动宽带业务能力的同时，更好地满足垂直行业多样化应用需求。

首先，标准版本的迭代通常是在基础版本上的演进增强。回顾移动通信的发展历程，每一代移动通信标准都有一个基础版本，以4G为例，2009年发布的LTE R8版本是第一版本4G标准，基本确立了4G标准的主体框架和技术方案，之后R9、R10等版本的演进是对其性能的优化和增强。5G国际标准的基础版本是R15版本，也是目前5G商用部署的标准版本，R15版本于2018年6月发布，重点面向增强移动宽带场景，具备支持低时延高可靠场景的基本功能。5G标准在设计之初就充分考虑对三大应用场景的可扩展能力和后向兼容性，基于统一空中接口和灵活可配置的架构，通过设备软件升级即可支持新业务，实现投资收益最大化。在2020年7月，3GPP发布了R16版本标准，其在R15版本基础上持续增强了移动宽带业务能力，实现了对5G车联网、工业互联网等低时延高可靠应用的支持。目前3GPP正在制定R17版本标准，重点满足多样化物联网和中高速大连接应用，计划于2022年6月发布。

其次，当前5G标准中增强移动宽带技术已成熟，可基本满足面向个人的2C业务和部分2B应用。当前的5G标准已经具备大带宽、高速率、低时延的移动宽带通信能力，支持10Gbps的峰值速率，毫秒级的空口时延，采用灵活的空口设计方案，可以满足多样化场景的差异化性能需求。对于面向个人的2C业务，可以为用户提供4K/8K超高清视频、AR/VR、沉浸式游戏等更加极致的业务体验，5G云游戏、5G+超高清直播、5G+AR/VR等特色业务在游戏娱乐、赛事/演艺直播、居住服务等领域的应用，给人们的生活、娱乐和沟通带来了全新的应用体验；对于面向行业应用的2B业务，目前在工厂、矿山、港口、医疗、交通等垂直行业领域的应用已经由探索走向实践，以当前最具热度的5G+工业互联网应用为例，当前的5G网络可以满足工业互联网中大部分增强移动宽带场景及超高可靠低时延场景的网络传输需求，众多工业企业利用5G技术在研发设计、生产制造、运营管理及产品服务等环节开展了一系列应用场景的改造，多个场景已呈现出规模化落地推广的态势，但部分涉及生产核心环节的超高可靠低时延场景仍处于探索初期。

最后，后续5G国际标准将沿“三条主线”持续发展演进。5G后续国际标准的演进方向为，一是满足细分物联网的应用需求，针对工业互联网、5G车联网、医疗等特定物联网领域的不同场景及应用提供更精准的技术方案；二是支持更多中频和更高频段，支持6GHz等潜在中频段，并将探索支持更高工作频段，目标频段预计将达到100GHz；三是5G与人工智能的深度融合，利用人工智能技术提升5G网络效率，支持5G网络更高效地承载人工智能应用。5G技术标准的持续演进，将进一步释放5G潜能，赋能各行各业，为我国5G新基建注入新动能，支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型发展。（作者：中国信息通信研究院副院长王志勤 中国信息通信研究院专家魏克军）

(责编：申佳平、吕骞)