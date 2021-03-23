中国信息通信研究院副院长王志勤 中国信息通信研究院专家韦柳融

原标题：5G思考发展篇：5G发展正当其时

移动通信技术每十年一代，当前正是全球移动通信网络从4G向5G过渡的时期，我国站在全球前沿布局5G网络推动5G应用创新发展，是满足国家和产业发展需要的恰当决策。

首先，利用5G拓展经济发展空间，是当下国家战略发展需要。

当前，我国已进入以技术创新推动经济发展的新阶段。“十四五”规划纲要强调，必须坚持深化供给侧结构性改革，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。为保证经济高质量、可持续发展，我国需要通过前沿技术创新来拓宽经济增长空间，而且通过多年的技术追赶和资本积累，我国也已经具备这样的能力和基础。

现阶段建设5G网络探索拓宽经济增长空间是最佳选择。5G是新一轮科技和产业革命中的核心关键技术之一，它将与物联网、大数据、云计算、人工智能等技术融合，不仅有可能形成一系列新业态，成为经济增长的新动能，还有可能为经济社会各领域赋能，带来经济形态乃至社会形态的革命性变化。据中国信息通信研究院预测，预计到2025年，5G可拉动电信运营商网络投资约1.2万亿元；带来的信息消费规模累计将超过8.3万亿元；累计直接带动经济总产出约10.1万亿元。

目前我国是5G技术标准的重要主导者之一，并在设备、网络、应用方面拥有优势。2019年全球5G商用，与全球同步部署5G网络，探索5G应用发展，将有助于把我国领先的技术创新优势转化为市场创新优势，并在这一过程中积累利用技术创新构建新产业、新生态的经验，这种经验对于我国未来的长期发展将弥足珍贵。

当然，作为全球先行者利用5G创新拓展市场空间，不可避免会面临更多的风险和投入。3G/4G时期，我国作为移动通信领域的追随者发展移动互联网，减少了培育商用设备与网络成熟的投入，降低了市场变化不定的风险，取得了巨大的成功。但反观其他发达经济体，它们作为全球3G/4G创新的引领者，虽然为创新承担了更大的风险和成本，但也获得更大的收益，包括确定产品和应用标准的地位、建立产业生态的机会、选择全球最好市场的机会、建立产业门槛的机会等等。风险和收益是成正比的，今天发展的内外部环境已使我国迫切需要参与前沿技术和市场的竞争，所以当前推进5G商业探索和创新是必要的。

其次，移动用户流量增长推动网络扩容，移动网络向5G演进是顺势而为。

近年来，随着移动流量资费的下降和移动互联网应用的丰富，移动用户的流量持续增长。新冠肺炎疫情和“宅家”新生活模式等进一步推高了移动互联网应用需求，短视频、直播、在线视频教育、在线会议等大流量应用场景已成为用户消费的主流应用，推动移动互联网流量迅猛增长。2020年，我国移动互联网接入流量比上年增长35.7%，全年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，比上年增长32%，是2016年月户均流量的13.6倍。随着用户流量的增长，部分一线城市的热点区域高峰时期4G网络利用率已达到90%，用户体验受到影响。移动用户数据流量的不断提升，使得我国原有网络难于支撑众多用户的业务需求，迫切需要能够承载更大容量的网络。

在这一趋势下原有移动网络急需升级扩容，向5G网络演进是大势所趋。我国5G采用中低频段组网，5G与4G基站基本实现同站址，也就是说5G基站数量基本与4G一致。5G单个基站容量是4G基站的10倍以上，价格约为2倍。这意味着5G基站建设的性价比是4G的5倍以上。当然，5G网络还面临基站能耗大、网络需要优化等问题。但总体来看，当前建设5G网络无论是从近期投资还是立足长远都更加有利。

最后，经济社会数字化转型进程加速，需要5G基础设施予以支持。

新冠肺炎疫情在给经济社会带来重大负面冲击的同时，也加快了各领域数字化转型的进程，使5G+多种新兴技术得以更快地融合到千行百业之中。一方面，疫情防控让更多的企业家、管理者认识到数字化的价值和投资的必要性。据清华大学的调查报告显示，企业在疫情结束后有意愿进行数字化转型的企业比例超过53%，远超过去。另一方面，疫情激发了对5G的应用需求。疫情期间“宅”经济迅速发展，5G+高清视频、5G+远程医疗、5G+智慧防控等应用也极大地提高了防疫效率。疫情激发了公众对更大容量、更快速度信息通信的需求，让5G的应用场景变得更加清晰可行。在过去一年里，5G行业应用在多个领域展开探索，目前已在工厂、矿山、港口、医疗、电网、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等10个领域，逐步获得业界认可，并初步形成有望规模商用的应用场景。

综上，当前加快5G网络建设，是适合国家、经济社会和产业发展需求的。当然，这并不意味着5G网络建设就是要盲目地大干快上，不考虑投入产出比。我国5G网络要坚持适度超前原则，匹配应用的发展路径和节奏，持续优化建网策略、运营策略和政策环境，不断降低全网的部署成本与运营成本，以尽可能低的成本来支持应用的培育。（作者：中国信息通信研究院副院长王志勤 中国信息通信研究院专家韦柳融）

(责编：申佳平、吕骞)