人民网北京3月23日电 （记者余璐）3月22日，正值今年世界水日和中国水周第一天，由全国节约用水办公室主办的第二届全国节约用水知识大赛在京启动。

记者了解到，此次大赛是深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和落实十九届五中全会关于“实施国家节水行动”战略部署的具体行动，旨在面向全社会大力普及节约用水知识，提高公众节约用水意识和能力，推动节水型社会建设。

水利部副部长、大赛组委会主任魏山忠在启动仪式上表示，水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源，是生态与环境的控制性要素。党的十八大以来，水利部门实行水资源消耗总量和强度控制，节水基础设施和监管能力持续提升，节水政策、技术、制度、机制创新持续加强，全社会节水意识持续提高，节水型社会建设取得了新进展。我国用水总量基本平稳，总体维持在6100亿m3左右水平，北方部分省份用水量零增长，南方丰水省份用水量也进入微增长阶段。2019年，全国万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别比2015年下降24%和28%，农田灌溉水有效利用系数提高至0.559。

魏山忠指出，我国以用水总量的微增长保障了经济社会的快速发展，节约用水工作发挥了重要作用。但我国用水水平与国际先进水平相比仍存在明显差距，全社会对节水重要性的认识还不到位，对节水的优先地位认识不足，自觉节水意识不强，节水激励机制尚未建立，社会上浪费水的现象依然严重。

他强调，节水宣传教育是引导社会公众转变用水观念、增强节水意识、树立良好文明风尚的重要举措，是调整人的行为、纠正人的错误行为的有效途径，必须持续普及深化、久久为功。举办全国节约用水知识大赛，旨在通过开展集知识性、实用性、趣味性、科普性于一体的竞赛方式，进一步普及节约用水知识，引导社会公众参与，寓教于赛，以赛促学，进一步增强社会公众的节水意识和能力，推动节水型社会建设。各级水利部门要高度重视，积极与当地宣传、教育、共青团、宋庆龄基金会等部门协调沟通，切实做好组织协调和宣传工作，广泛动员社会公众参与大赛活动，确保大赛取得成效，越办越好，形成品牌。

据了解，本次大赛分为三个阶段：3月23日至4月22日为节水知识普及阶段，主要通过水利部官方网站、水利部官方微信公众号“中国水利”、官方抖音号“全国节约用水知识大赛”、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心官方微信公众号开展节水知识普及。4月23日至5月22日为线上答题竞赛阶段，参与答题者可分别通过水利部官方微信公众号登录进入或直接进入“全国节约用水知识大赛”微信服务号等渠道参与有奖答题。8月底前进入总结表彰阶段，组委会对大赛工作进行全面总结，并对表现突出的单位给予表扬。

(责编：申佳平、高雷)