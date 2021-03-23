海尔智家王晔：连接家庭智慧生活 满足用户高品质需求
人民网上海3月23日电 （记者毕磊）“在家里觉得有些潮湿闷热，空调会根据主人健康状况和空气温湿度自动调节到合适的温度，并且打开新风，让空气处于舒适范围内。而一旦监测到室外PM2.5浓度超标，空调则会主动开启新风，并提醒主人减少外出。”这些之前需要人为频繁操作的动作，如今通过自主感知就可以完成。
近日，在海尔智家生态大会上，海尔智家副总裁、全球超前研发总经理王晔表示，海尔智慧家庭已经能够自主感知用户状态，了解用户的喜好、习惯和身体状况，提供主动的贴心服务，并且还覆盖了衣、食、住、娱、行的方方面面。
王晔指出，智能家居的最终目的是为用户定制美好生活。真正的智能既不是让所有的设备都连上网，也不是将这些连上网的设备组成组合，而是通过“连接家庭生活”满足了用户衣食住娱的高品质需求。也就是通过连接海量头部生态品牌，实现对“家庭生活”的场景定制，变行业的被动智能为主动服务。
据了解，从2006年以Uhome入局物联网，到2015年智慧家庭战略正式发力，再到2020年发布全球首个场景品牌三翼鸟……多年来，海尔智家通过场景替代产品、生态覆盖行业，建成了全品类、全场景涵盖衣食住娱行方方面面服务的智慧家庭场景生态。
王晔表示，曾经的海尔卖家电给广大消费者，如今的海尔智家卖得的是一整套的“家庭生活”。
2020年9月，海尔智家发布行业首个场景品牌三翼鸟，用最全、最好的场景解决方案，为用户提供了全流程、一站式的整装局改服务。例如在客厅场景，空调不再是接受指令才能服务，而会自动监测室内外空气质量，选择开启新风、净化功能，并提醒主人减少外出；在阳台上，洗衣机知道今天要下雨，会主动建议你在家晾晒衣物，而这样的智慧阳台1天就能改造完成；浴室里的热水器在你洗澡时，会主动询问“室温较低，是否需要打开客厅空调”，想要这种智慧浴室也只需7天。
“在我国提出高质量发展，推动产业、消费双升级的大环境下，人们的消费需求也在发生改变。海尔智家希望用智慧家庭场景生态为用户提供高质量生活。”王晔如是说。
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