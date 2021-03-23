人民网北京3月23日电 （记者李栋）22日，《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（以下简称《意见》）正式发布。有专家表示，进入新发展阶段，必须站在共同富裕的高度，让发展成果更多更公平惠及全体人民。要巩固提升产业基础，推进乡村全面振兴，实现利民、惠民、悦民、富民。

清华大学中国农村研究院副院长张红宇在接受人民网记者采访时表示，要从提高农业质量效益等三个方面持续发力。首先要提高农业质量效益和竞争力。落实最严格的耕地保护制度，深入实施藏粮于地、藏粮于技，加大农业水利设施建设力度，实施高标准农田建设工程，强化农业科技和装备支撑，提高农业良种化水平，健全动物防疫和农作物病虫害防治体系，建设智慧农业。

其次，是加快发展乡村产业。发展县域经济，推动农村一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态，拓展农民增收空间。落实更加积极的就业政策，继续转移农业富余劳动力，促进农民充分就业、持续增收。

三是实施乡村建设行动。强化县城综合服务能力，把乡镇建成服务农民的区域中心。统筹县域城镇和村庄规划建设，保护传统村落和乡村风貌。完善乡村基础设施，提升农房建设质量，因地制宜改善农村人居环境。

张红宇认为，要看到解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距、实现人的全面发展和全体人民共同富裕仍然任重道远。“进入新发展阶段，全面推进乡村振兴，必须站在共同富裕的高度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果与之有效衔接，让发展成果更多更公平惠及全体人民。”

对于《意见》在落实过程中的重点和难点，经济学者张连起在接受媒体采访时表示：“要着力推进产业保障和就业保障。在产业保障方面，特色产业是乡村振兴中的重要方面，巩固提升产业基础，持续深化消费帮扶，使农村有产业，农业有销路，农民有收入；在就业保障方面，需要进一步加强职业培训，从输血到造血，一个家庭有了就业，这个家庭才会持续巩固脱贫成果。”

“脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴是‘三农’工作重心的历史性转移。未来要抓好巩固拓展、转型转变以及建设发展，进一步实现利民、惠民、悦民、富民，向共同富裕继续迈进。”张红宇说。

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