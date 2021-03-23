人民网北京3月23日电 （记者罗知之）人民银行官网3月23日消息，为进一步提升跨境金融网络与信息服务水平，保障环球银行金融电信协会（SWIFT）境内用户（以下简称用户）合法权益和业务连续性，SWIFT与4家中资机构合资成立金融网关信息服务有限公司，向用户提供金融网关服务，包括建立并运营金融报文服务的本地网络集中点、建立并运营本地数据仓库等服务。下一步，人民银行将加强督促指导，推动各方规范开展金融网关业务。

人民银行表示，随着我国金融业对外开放不断深化，我国境内金融机构越来越多使用SWIFT提供的跨境金融网络与信息服务，参与机构、业务规模日益增长，对业务连续性、稳定性和数据的合规性、安全性均提出了更高要求。前期，我国部分中小银行曾出现与SWIFT网络连接不稳定情况，影响跨境业务办理。2018年5月，国际清算银行“支付与市场基础设施委员会（CPMI）”发布《与终端安全相关的批发支付欺诈风险管理策略》，明确报文传输网络利益相关方要采取措施，共同维护金融稳定，并要求各成员央行推动实施。目前，全球已有多家央行作出跨境金融报文本地存储安排，通过建立数据仓库进行合规审慎分析。

人民银行高度重视相关要求，于2018年发布了《关于加强跨境金融网络与信息服务管理的通知》。为进一步提升跨境金融网络与信息服务水平，保障SWIFT境内用户（以下简称用户）合法权益和业务连续性，SWIFT与4家中资机构合资成立金融网关信息服务有限公司，向用户提供金融网关服务，包括建立并运营金融报文服务的本地网络集中点、建立并运营本地数据仓库等服务。SWIFT与中资机构合作开展金融网关服务有利于实现互利共赢，为用户提供更为稳定、韧性强、安全且合规的服务。

什么是金融网关服务？人民银行有关部门负责人介绍，金融网关作为中国境内和境外金融信息网络之间的一个关口，统一向中国境内SWIFT用户提供约定服务，主要包括两项内容：一是建立并运营金融报文服务的本地网络集中点，为用户提供与SWIFT主干网的稳定、韧性强和安全的连接；二是在中国境内建立并运营本地数据仓库，用于对跨境交易报文进行数据存储以及事后监测和分析。

本地网络集中点的主要作用是什么？该负责人表示，建立本地网络集中点，主要目的是增进用户网络传输的稳定性、韧性和安全性，确保跨境金融信息服务连续处理。用户通过接入本地网络集中点，可与SWIFT主干网建立稳定、韧性强和安全的连接，防止出现网络中断等异常情况。“同时，由金融网关公司为用户统一提供接入指导、业务咨询等专业化服务，将便利用户的业务和技术管理、也有利于进一步保障用户权益。”

谈及为什么要将跨境金融报文信息存储在本地数据仓库，人民银行有关部门负责人认为，由于跨境支付业务的特殊性，交易链条长、节点多，单一机构无法完整掌握业务的终态和全貌，业务信息存在碎片化、不透明的情况，既不利于金融机构实时掌握集团内跨境业务的情况，也不利于监管部门开展监管工作。为推动跨境金融网络与信息服务更加透明，实现穿透式监管和跨境离岸数据的统筹监测，更好地识别和管理与核心服务相关的运行风险和金融风险，有必要将跨境金融报文信息存储在境内，并基于内部风控和监管需要使用。

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