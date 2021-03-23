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国资委要求中央企业加强资金内控管理

2021年03月23日16:42 | 来源：新华社
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　　新华社北京3月23日电 为加强中央企业资金内部控制管理，进一步提升防范重大资金损失风险能力，国务院国资委日前印发通知，围绕建立健全资金内控管理体制机制、加强资金内控制度建设、强化资金内控关键环节监管以及有效开展境外资金风险管控等工作提出明确要求。

　　近年来，一些中央企业出现资金管理体系不健全、制度执行不到位、支付管理不规范、信息化建设滞后等问题。

　　国资委此次印发的《关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知》提出，各央企要高度重视资金内控管理工作，落实内控部门的资金内控监管责任、工作职责与权限，明确监管工作程序、标准和方式方法，构建事前有规范、事中有控制、事后有评价的工作机制，形成内控部门与业务、财务（资金）、审计等部门运转顺畅、有效监督、相互制衡的工作体系。

　　根据通知，各中央企业要切实加强资金内控制度建设，确保内控要求嵌入到资金活动全流程；要持续强化资金内控关键环节监管，建立资金内控关键要素管理台账，持续跟踪监测预警资金内控要素异动情况，严格银行账户和网银监管，加强大额资金支付监管。

　　围绕境外资金风险管控，通知强调各中央企业内控部门要结合所属境外单位所在国家（地区）法律法规和本企业内控管理要求，建立健全境外资金内控监管体系；完善境外资金内控监管制度，明确境外大额资金审核支付、银行账户管理、财务主管人员委派、同一境外单位任职时限、资金关键岗位设置等方面要求，促进境外资金合规管理；加强境外资金风险防范，及时做好重大资金风险应急处置工作。

(责编：郝江震、吕骞)

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