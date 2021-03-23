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快手出版官方图书《直播时代》 宿华、程一笑作序

2021年03月23日16:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：快手出版官方图书《直播时代》 宿华、程一笑作序

今日，快手科技正式发布官方图书《直播时代——快手是什么Ⅱ》。该书由中信出版集团出版，快手科技创始人宿华、程一笑作序。

《直播时代》涉及148个实地调研访谈，形成书中30多个案例，其中既有杭州、广州、临沂、武汉等地的直播电商实践，也有农业、教育、珠宝等行业被直播重塑的样本，以及快手生态中基础设施的演变和品牌成长，并讨论了视频时代的扶贫、就业等话题。

作者团队通过调研发现，视频是一种可以极大释放生产力的科技手段，是推动内外循环和消费升级的新基建。视频和直播会缩短时空，成就更有温度和信任感的社会。从商业角度看，商业新物种爆发期将到来。直播经济的趋势是大规模消费升级、规模化C2B。

书中还记录了快手的社区演变，从2011年的GIF工具开始，如何一步步成为记录和分享的社区，再到粉丝经济平台以及后来的产业深耕平台。快手10年进化，背后是不断涌现的新供给与新需求。

(责编：申佳平、吕骞)

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