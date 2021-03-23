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斗鱼2020年全年净利润5.4亿元 同比增长56%

2021年03月23日17:25 | 来源：人民网
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3月23日，以电竞为核心的多元化社区斗鱼发布了2020年第四季度及2020年全年未经审计的财务报告。财报显示，过去一年斗鱼在用户增长、社区繁荣度、业务创新等各个维度，全面超越去年同期。该财年，斗鱼总营收达96亿元，同比增长31.8%；其中，第四季度总营收为22.7亿元，同比增长10.0%。非美国通用会计准则下，全年录得净利润5.4亿元，同比增长56.3%，净利率为5.6%。

第四季度，斗鱼进一步加大对视频化、社区化战略的投入，着重打造“直播+视频+社区”三位一体的业务生态。随着优质游戏直播内容、多元化社区生态及产品体验的持续提升，平台活跃度、用户粘性均保持稳健增长。财报显示，第四季度斗鱼月均MAU达1.74亿，付费用户规模为760万。

斗鱼创始人兼CEO陈少杰表示，“2020年底，我们拓展了视频及社区的业务逻辑，形成三位一体的业务生态，为进一步打造‘以电竞为核心的多元化社区’奠定了基础。”

精耕电竞产业链，直播及广告收入稳健增长

2020年，斗鱼继续坚持深度布局电竞生态。平台在投资顶级电竞战队、加强赛事运营专业度和精细度，以及与游戏厂商深度合作方面，都取得了丰硕成果。

赛事运营方面，斗鱼进一步完善自制与引进并举、顶级与小众搭配、全领域、广覆盖的赛事体系，仅第四季度就直播了英雄联盟S10全球总决赛、王者荣耀KPL秋季赛、CFML官方联赛等90余场大型官方赛事，数量较上一季度增加了近一倍。与此同时，斗鱼持续大力发展自制赛事IP，打造了绝地求生黄金大奖赛S11、和平精英黄金大奖赛S1等50余场高质量自有电竞赛事。

第四季度，斗鱼旗下职业级电竞主播阵容愈发强大，且全面覆盖数百个全球顶级电竞赛事。2020年，DWG、TES、LGD、JDG等战队，更是成功将S10全球总决赛、LPL春季赛、LPL夏季赛、2020德玛西亚杯、2020MSC等各项英雄联盟赛事的总冠军逐收入囊中。通过前瞻布局实力战队及电竞选手，斗鱼成为了业内唯一一家“大满贯”平台，极大地发掘了顶级赛事带来的流量红利和商业价值。

在精细化运营策略驱动下，第四季度斗鱼进一步加强了与游戏厂商的合作。一方面，斗鱼紧握爆款新游发布机会，提前布局CODM、魔兽世界9.0、天刀手游、DNF希洛克版等游戏的直播内容。另一方面，斗鱼进一步和游戏厂商展开深入合作，比如与游戏厂商联合举办系列赛事和精细化运营活动，贯穿赛前、赛中、赛后各个节点，策划《开饭了S10》《这场怎么说》等娱乐化衍生节目；在CFML官方联赛中，斗鱼更率先与穿越火线手游联合推出了大会员体系，为移动游戏开拓了新的合作方向。

优质内容极大的促进用户付费渗透率提升，进而促进平台收入稳健提升。财报显示，2020年全年斗鱼总营收96亿元，同比增长31.8%；非美国通用会计准则下，录得净利润5.4亿元，净利率为5.6%，同比去年提高了0.8个百分点。第四季度斗鱼总营收为22.7亿元，较去年同期增长了10.0%；其中，直播收入同比增长9.4%至20.7亿元，广告收入同比增长16.5%至2.0亿元。

社区内容生态持续繁荣，用户活跃度、粘性双升

2020年第四季度，斗鱼APP迎来了一次重大改版，将“视频”和“社区”两大模块，放在了和“直播”业务同等位置上。这标志着斗鱼开始着手深度整合其在游戏电竞产业链上的内容优势，布局以游戏为核心的视频内容，为多元化社区注入新的活力。

视频内容体系建设方面，斗鱼通过三大策略有序推进。首先，平台通过“斗鱼视频造星计划”、“UP主激励计划”等多项激励政策，引导扶持主播创造游戏攻略、搞笑场面、大神操作等优质的中视频，通过内容的扩类来吸引新用户，促进平台活跃度和粘性。其次，斗鱼借助热门赛事节点，帮助主播打造《葛大爷情报站》《沪上夜谈》《拖米茶话会》等主播IP化栏目，实现优质内容的自我“造血”。同时，斗鱼也从外部引入更多行业TOP级内容创作者，完善平台多元化内容生态。

社区业务层面，第四季度斗鱼在原有鱼吧产品逻辑上，丰满社区业务形态，为平台数亿游戏爱好者创建了以“发现游戏、推荐游戏、讨论游戏”为主的兴趣集群，从而提升用户观看选择的多样性，促进了平台用户活跃度、用户粘性稳定提升。

财报显示，第四季度斗鱼月均MAU达1.74亿，同比增长5.2%；移动端MAU达5820万，较去年同比增长6.9%；付费用户规模提升至为760万，同比增长4.6%。

加大研发创新投入，技术实力持续领跑同业

在技术和研发方面，斗鱼始终保持行业领先。斗鱼一直将技术创新方向与用户需求保持一致，通过技术创新为用户提供了更加新鲜有趣的直播体验，从而逐渐增强自身竞争壁垒。

第四季度斗鱼与腾讯达成合作，引入rtmp over SRT技术对容易产生网络抖动的无线网络环境场景进行了优化。该技术极大缓解了因链路丢包造成的推流丢帧问题，即使网络在40%丢包率的情况下，仍然能流畅进行直播。

2020年末，国内知名知识产权产业媒体IPRdaily与incoPat创新指数研究中心发布“2020年中国企业发明授权专利排行榜(TOP100)”榜单显示，2020年斗鱼发明授权专利申请量全年累计发明授权量突破458件，较去年同期提升了68%，位居互联网企业第七名，游戏直播行业第一名。

(责编：申佳平、高雷)

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