人民网北京3月23日电 （杨曦）近日，审计署召开党史学习教育动员会，动员部署开展党史学习教育活动。据悉，审计署扎实开展党史学习教育，将2021年作为“效率提升年”，研究谋划“我为群众办实事”项目清单，立足审计办实事，以审计工作切实成效，维护人民群众切身利益。

审计署有关负责人对人民网表示，审计署将通过党史学习教育，引导审计机关党员干部深刻认识审计是党和国家监督体系的重要组成部分，肩负着党和人民的信任和重托，必须时时处处以党和人民利益为重，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，切实把党中央、国务院的要求落实到审计项目中、体现在工作成果上，推动党中央决策部署贯彻落实。

在 “我为群众办实事”的实践活动中，审计署主要将从以下两方面展开工作：

一是促进发展成果由人民群众共享。通过党史学习教育，牢固树立以人民为中心的发展思想。加大对就业、养老、医疗、住房、乡村振兴、困难群众救助等重大民生资金和项目审计力度，促进改善和保障民生，兜牢民生底线。深入开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，密切关注财政、税收、金融、就业等政策落实情况及效果，推动进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进经济高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

二是围绕审计工作职责察民情、访民意。通过党史学习教育，深入开展调查研究，广泛听取各方面对审计工作的意见建议，认真分析各领域审计工作的形势和任务，进一步聚焦主责主业，找准审计发挥作用的切入点和着力点。坚持依法审计、文明审计，始终做到查真相、说真话、报实情，注重听取被审计单位和各方面的意见，自觉接受人民群众监督，维护审计的公信力，赢得人民群众的信赖。

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