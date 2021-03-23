新华社北京3月23日电（记者戴小河）国家发展改革委主任何立峰在日前举行的中国发展高层论坛2021年会上表示，中国是世界经济发展的受益者，更是世界经济发展的贡献者。五年来进口商品接近10万亿美元，是120多个国家和地区的最大贸易伙伴，中欧班列累计开行超过3.5万列。

何立峰说，五年来，中国一直是世界经济增长的主要稳定器和动力源，对世界经济增长的贡献率年均在30%以上。对外直接投资6344亿美元，实际利用外资6745亿美元，2020年中国成为最大外资流入国，在全球占比达19%。去年中国支持国际抗疫合作，向有关国家提供了2000多亿只口罩、20亿件防护服、8亿份检测试剂盒。这些数字在世界上都是名列前茅的。

巩固经济恢复性增长基础、促进经济持续健康发展，是当前世界各国都面临的紧迫任务。今年政府工作报告提出经济增长预期目标为6%以上。对此，何立峰表示，今年宏观政策将继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，用好改革政策，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。加快培育完整内需体系，充分挖掘国内市场潜力，紧扣改善民生拓展需求，提升传统消费，培育新型消费，发展服务消费，适当增加公共消费。促进消费与投资良性互动，加大投资补短板力度，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。

“十四五”规划纲要提出，“十四五”时期中国全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”时期实际。何立峰指出，我们将把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，把发展经济着力点放在实体经济上，巩固壮大实体经济根基，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，发展壮大战略性新兴产业。

何立峰说，“十四五”时期，我们还将深入推进重点领域改革，激发市场主体活力；推动城乡区域协调发展，进一步优化发展格局；持续增进民生福祉，多措并举提高居民收入水平，加大税收、社保、转移支付等调节力度和精准性，改善收入和财富分配格局。

谈到统筹发展和安全时，何立峰着重强调要强化经济安全风险预警、防控机制和能力建设，着力维护粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安全、金融安全，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控。

何立峰说，今年前两个月，中国经济运行总体保持了持续恢复、稳中向好的发展态势。消费、投资、货物进出口和规上工业增加值、服务业生产指数等主要指标都保持了同比30%以上的增长，发用电量、铁路日装车量等经济先行指标也保持快速增长，制造业和非制造业采购经理指数（PMI）持续处于扩张区间。

何立峰指出，这既说明中国的宏观政策是有效的，也说明中国企业适应形势发展变化的能力很强、中国经济发展的韧性很强、中国经济增长的后劲很强。中国经济已深度融入全球经济，中国的发展是世界的机遇，将为国内外投资者提供广阔的合作空间。我们衷心希望也非常愿意与国际国内各界朋友一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造更加美好的明天。

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