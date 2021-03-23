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中国发展高层论坛2021年年会开幕式现场（国务院发展研究中心供图）

3月20日至22日，中国发展高层论坛2021年会在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行。本届论坛以“迈上现代化新征程的中国”为主题，围绕“十四五”时期的宏观政策取向、扩大高水平对外开放、促进经济社会全面绿色转型等一系列重大议题展开深入研讨。中国政府高层领导、全球商界领袖、国际组织和中外学者一同参加会议。

论坛安排十一场闭门会、七个峰会会场、四十余场正式活动，以全体会、闭门圆桌会、分组研讨会、深度对话等形式，围绕知识产权保护、数字技术革命、释放消费新势能、增强金融体系韧性、维护全球公共卫生安全、助力碳达峰与碳中和目标等议题展开讨论，阐释中国的发展愿景，增强国际企业界与中国共同发展的信心。

中国宏观政策继续为市场主体纾困

回首过去一年，中国克服新冠肺炎疫情肆虐、世界经济深度衰退等多重影响和持续冲击，疫情防控取得重大战略成果，高质量完成脱贫攻坚目标任务，在全球主要经济体中率先实现经济正增长，为稳定全球供应链和世界经济作出了积极贡献。

在大多数参会外宾看来，中国经济复苏的速度领跑全球已经成为不争的事实。

世界银行运营常务副行长阿克赛尔·冯·托森伯格表示：“首先祝贺中国政府成功执行了‘十三五’。在“十三五”期间，中国在消除贫困、减少污染和二氧化碳排放、防范化解金融风险三方面取得了非常重大的进展。与此同时，‘十四五’规划也提出了一个更高水平的目标，我们期待在未来看到具体方案的实施。”

阿克赛尔·冯·托森伯格认为，“十四五”规划以及它对中国发展前景的意义，对国际社会、世界经济是否有能力克服新冠疫情，走上更新、更绿色、更可持续的增长起到重要作用。希望中国扩大内需的拉动作用，继续成为全球复苏的火车头。

西门子股份公司总裁、首席执行官博乐仁认为，中国的“十四五”规划让中国迈向一个更可持续更繁荣的未来，同时也对全球有重大意义。随着人工智能、生物技术、新能源等技术的逐渐主流化，中国将可以成为世界转型非常重要的推动力量，并推动全球经济增长。

“‘十四五’规划制定了中国未来实现现代化以及经济可持续增长的一系列路径。”汇丰控股有限公司集团行政总裁祈耀年表示，在助力中国构建新发展格局，进一步扩大绿色产业发展方面，汇丰银行希望能够做出自己的贡献。同时，希望能够将国际资本与中国市场联系起来，从而更好服务于中国的公司和项目，给各国企业提供可持续发展的投资机遇。

外方嘉宾线上参与讨论（国务院发展研究中心供图）

高水平对外开放获得广泛认同

“十四五”开局之年，中国扩大开放的举措安排成为关注焦点。在中国发展高层论坛2021年会上，各界人士共同解析了中国对外开放的前景。

商务部副部长钱克明表示，下一步商务部将围绕自身的职能，推动更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，具体做好五个方面的工作：一是降低准入门槛；二是做实开放平台；三是加快制度性开放；四是优化营商环境；五是深化开放合作。

关于新发展格局下高水平对外开放会带来哪些变化，钱克明指出，这将进一步促进中国与世界更好联接，共创机遇、共享繁荣：一是市场相通中共享更大发展机遇；二是产业相融中构筑更有韧性的供应链；三是创新相促中激发更强的增长活力；四是规则相联中贡献更多的开放智慧。

近年来，随着我国营商环境的不断改善，市场主体进入门槛大大降低，制度性交易成本显著下降，市场主体活力得到充分释放，营商环境建设取得突出成效，全球排名快速提升，有效支撑了我国经济高质量发展。

戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯奔驰股份公司董事会主席康林松表示：“对于戴姆勒而言，中国不仅仅是市场，也是未来发展非常重要的风向标。我们坚信可以通过更开放的经济进一步促进中国发展，为中国和国际汽车行业创造了更多的发展机会。”

雀巢集团首席执行官马克·施奈德表示：“展望未来，作为‘十四五’规划的一部分，可以看到中国在致力于持续扩大开放方面做了许多工作。我认为，中国将继续引领全球成为推动全球化以及多边主义，包括和跨国公司一道做这项工作。同时，我也非常赞赏中国能够继续重视为企业创造一个公平竞争的环境，使得外资企业进入中国将变得更加容易。”

部分外方嘉宾和中方代表共聚会场（国务院发展研究中心供图）

促进经济社会全面绿色转型迎新机遇

气候变化是目前全球最重要最紧迫的议题之一，多个国家提出碳达峰和碳中和的目标，中国也已明确时间表。向碳达峰、碳中和迈进，正成为全球共识。

生态环境部部长黄润秋表示，2020年中国煤炭消费量占能源消费总量的56.8%，比2015年下降了7.2个百分点，清洁能源占能源消费的比重达到了24.3%，光伏、风能装机容量、发电量均居世界首位，新能源汽车销售量、保有量占世界的一半，资源能源利用效率大幅提升，碳排放强度持续下降。截止2020年底，中国单位GDP二氧化碳排放较2005年降低了约48.4%，提前超额完成下降40—45%的目标。

黄润秋指出，面对复杂形势和诸多挑战，我们将坚定不移贯彻新发展理念，以经济社会发展、全面绿色转型为引领，以减污降碳为主抓手，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。一是加快发展方式绿色转型。二是深入打好污染防治攻坚战。三是积极推进应对气候变化。四是完善绿色低碳政策和市场体系。五是广泛培育绿色低碳生活方式。

生态环境保护是世界各国人民共同面临的重大而紧迫的时代课题，为此贡献智慧和力量已成为全球的共识。

亚洲基础设施投资银行行长金立群表示：“中国要在2060年实现碳中和的目标，对于二十一世纪全球应对气候变化有非常重要的影响。我毫不怀疑，这样建设绿色未来意义重大，并且非常具体化的承诺，可以激励其他发展中国家，特别是亚洲国家，来推进自己高水平的目标。”

“首先我们要赞扬中国在绿色转型方面取得的显著成就，并为政府对气变的承诺暨到2060年实现排放降为零表示赞赏。”渣打集团行政总裁温拓思表示，今年1月1日，中国全国碳市场第一个履约周期开始，标志着全球的最大碳交易市场启动，非常期待可以为中国的碳交易市场倡议作出贡献。

改革开放四十多年来，中国与世界经济已经深度融合，休戚与共。中国对世界的影响，从未像今天这样全面、深刻、长远；世界对中国的关注，也从未像今天这样广泛、深切、聚焦。当前，一些前所未有的挑战正威胁着人类社会的生存和发展。在挑战面前，全球命运与共、休戚相关。精诚合作、同舟共济方能共同克服诸多困难。

(责编：申佳平、高雷)