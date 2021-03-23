栗翘楚

桃红柳绿簇春华，燕语莺啼尽日佳。又是一年春分时节，中国发展高层论坛2021年会在北京钓鱼台国宾馆如期举行。在“十四五”开局之年，论坛以“迈上现代化新征程的中国”为主题，再次生动展现了其“与世界对话，谋共同发展”的宗旨与价值。

受疫情影响，虽然会场内人头攒动的景象少了，但所有嘉宾参会的热情却更高涨了。

中外嘉宾通过视频通讯技术实现无障碍交流（国务院发展研究中心供图）

在七个峰会现场，直播设备、直播屏幕随处可见，通过现代科技，中外政府官员、著名学者、企业领袖克服疫情阻隔和时差影响，无障碍进行交流。十一场闭门会、四十余场正式活动，通过线上线下连接的方式，以全体会、闭门圆桌会、分组研讨会、深度对话的形式展开讨论。据统计，本届论坛境外参会代表165人，中方主要参会代表190人，参会人数再创新高。

作为“两会”后首个国家级论坛，虽然规格高、规模大，但参会嘉宾的讨论却格外务实。

在经济峰会现场，数字经济、健康中国、未来教育、汽车新革命与百姓生活息息相关的议题被“搬进”会场，国内外参会嘉宾围绕新业态新模式展开热烈讨论。

在直播屏幕另一端，经济合作与发展组织秘书长安赫尔·古里亚分享了全球治理体系对于应对新冠疫情的经验；亚洲基础设施投资银行行长金立群分享了新型基础设施建设对于绿色化和数字化的重要意义……大家利用论坛，坦诚深入交流了相关领域的发展状况，探讨了面临的问题挑战，既碰撞出了思想的火花，又增进了相互了解，为促进下一步的合作奠定了基础。

7个会场针对不同主题同时展开线上线下讨论（国务院发展研究中心供图）

当前，虽然全球经济复苏态势仍不稳固，但国内外嘉宾对于中国经济的增长充满信心。

一方面，2020年中国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果；另一方面，2021年，中国迎来“十四五”规划起航之年，随着营商环境的持续提升，外企对中国市场的信心日益增加。

正如宝马集团董事长、论坛外方主席齐普策所说，“回首2020年，新冠疫情加剧了全球经济的结构性变革；数字经济等极具韧性的商业模式正推动经济的复苏；中国再次率先走出了危机。对于科技的不懈追求，让各方比以往任何时候都需要一个追求全球化、致力互联互通、信奉多边主义的世界格局。中国近期的对外开放政策正是秉持着这种拥抱全球化的精神，为世界释放出积极信号。”

现场参会嘉宾用手机记录峰会精彩时刻（国务院发展研究中心供图）

展望“十四五”，中国将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。中国14亿人口、4亿以上中等收入群体构成的超大规模市场和内需潜力将充分释放，为各国提供更多发展机遇。同时，中国“十四五”时期的宏观政策取向、高水平对外开放、经济社会全面绿色转型等带来的新机遇，也将开启中国和全球经济的新篇章。

(责编：申佳平、高雷)