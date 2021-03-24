本报北京3月23日电 （记者吴秋余）中国人民银行23日宣布，环球银行金融电信协会（SWIFT）与4家中资机构合资成立金融网关信息服务有限公司，向用户提供金融网关服务，包括建立并运营金融报文服务的本地网络集中点、建立并运营本地数据仓库等服务，进一步提升跨境金融网络与信息服务水平，保障SWIFT境内用户的合法权益和业务连续性。

金融网关作为中国境内和境外金融信息网络之间的一个关口，统一向中国境内SWIFT用户提供约定服务，主要包括两项内容：一是建立并运营金融报文服务的本地网络集中点，为用户提供与SWIFT主干网的稳定、韧性强和安全的连接；二是在中国境内建立并运营本地数据仓库，用于对跨境交易报文进行数据存储以及事后监测和分析。

随着我国金融业对外开放不断深化，我国境内金融机构越来越多使用SWIFT提供的跨境金融网络与信息服务，参与机构、业务规模日益增长，对业务连续性、稳定性和数据的合规性、安全性均提出了更高要求。前期，我国部分中小银行曾出现与SWIFT网络连接不稳定情况，影响跨境业务办理。

人民银行有关部门负责人表示，建立本地网络集中点，主要目的是增进用户网络传输的稳定性、韧性和安全性，确保跨境金融信息服务连续处理。用户通过接入本地网络集中点，可与SWIFT主干网建立稳定、韧性强和安全的连接，防止出现网络中断等异常情况。同时，由金融网关公司为用户统一提供接入指导、业务咨询等专业化服务，将便利用户的业务和技术管理、也有利于进一步保障用户权益。SWIFT与中资机构合作开展金融网关服务有利于实现互利共赢，为用户提供更为稳定、韧性强、安全且合规的服务。下一步，人民银行将加强督促指导，推动各方规范开展金融网关业务。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 02 版）

(责编：牛镛、胡永秋)