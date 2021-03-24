本报记者 赵展慧

在国内，北京冬奥会多个场馆顺利竣工，赣江井冈山航电枢纽实现首台机组并网发电，雄安高铁站投入使用；在海外，埃及新首都CBD项目多栋建筑封顶，巴基斯坦PKM公路移交通车……过去一年，国内外许多重大工程中都活跃着中国建筑集团有限公司建设者的身影。2020年以来，中国建筑以实施国企改革三年行动为契机，补短板、强弱项、夯基础，不断激发活力动力，提升市场竞争力，实现新签合同额3.2万亿元，同比实现两位数增长。

持续推动党的领导与完善公司治理深度融合，是中国建筑推动改革的首要任务。公司修订党组织前置研究讨论重大经营事项清单，分类明确党组织在公司重大决策中的决定权、把关权、监督权；进一步完善党组织发挥领导作用的体制基础，所属40家二级单位主要负责人落实“一岗双责”；不断完善党建工作考核体系，强化与经营绩效考核贯通协同，使党建责任制考核“指挥棒”作用突显。

对中国建筑来说，健全市场化经营机制是企业发展壮大的关键。为此，公司近年来推行了多种中长期激励方式，更好地激发员工干事热情。自2013年起，公司实施为期10年的上市公司A股限制性股票计划，已累计激励7107人次，授出股票20.82亿股。经理层成员任期制和契约化管理也在深入推进。公司旗下中建科工、中建科技、中建装饰等试点单位与经理层成员签订岗位聘任协议、年度和任期岗位目标责任书，严格按照契约开展考核，强化考核结果的刚性兑现。

近年来，中国建筑还持续推动建筑产业升级、数字化转型。为实现供应链统筹管理，公司通过全程线上采购的“互联网+”采购新模式，有效推进集中采购。在去年11月的华东区域钢筋联采中，公司运用这一模式共汇集华东区域4省1市年度钢筋采购需求1000万吨，吸引1200家供应商前来投标，实现了一小时内完成开标、评标、定标，采购金额超400亿元。公司还开发了全国建筑工人实名制管理平台，目前已将2905万名建筑工人、28.4万个项目纳入平台管理，有利于进一步保障工人合法权益。

改革成果凝结创新硕果。中国建筑自主研发的万吨压力机、住宅造楼机、竖向盾构机等一大批重大科技创新成果，推动中国建造向“中国智造”迈进。2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国建筑分别在10天、12天内完成武汉火神山医院、雷神山医院建设任务，形成了疫情防控工程建设集成技术和全产业链一体化能力。随后，公司又高质量完成了国内外119座医疗设施的建设。

中国建筑党组书记、董事长周乃翔表示，中国建筑将牢牢把握改革方向，以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引，致力成为价值创造力强、创新引领力强、品牌影响力强、国际竞争力强、文化软实力强的一流企业集团。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 11 版）

(责编：牛镛、胡永秋)