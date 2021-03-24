本报记者 王 珂

随着春暖花开，到公园踏青赏花的游客逐渐增多。近日，在做好疫情防控的基础上，北京玉渊潭公园开启春季赏花文化活动暨樱花鲁冰花花卉联展。活动期间，公园实行实名制预约购票入园，游客通过网络，可预约购买7日内的门票，到时直接刷身份证入园。北京其他公园也相继推出了类似预约服务。

无预约，不出游。疫情防控期间，预约成为越来越多游客出游的“标配”。为持续深入推进旅游景区预约管理工作，近日，文化和旅游部资源开发司印发通知，要求各地文化和旅游部门持续深入推动落实旅游景区门票预约制度，落实落细旅游景区开放管理各项措施，巩固旅游景区疫情防控成果，为旅游景区高质量发展奠定基础，推动国有旅游景区于2021年底前全部提供在线预约预订服务。

通知要求，各地推动旅游景区按照“能约尽约”的要求，除老人等特殊群体外，要严格控制现场售票和领票数量，全面扩大预约制度实施的覆盖面；要求各地以春节、“五一”、端午、国庆等重要假期为节点，通过在线巡查、现场督查等方式，加强对旅游景区预约工作的督导检查。

业内人士表示，景区门票预约是一种可以带来共赢的机制。尤其在移动互联网、移动支付技术日益成熟的今天，这一机制不仅方便了有关各方，而且对于旅游业规范化经营、疫情防控等很有帮助。当前，绝大多数游客都了解景区预约制，并能主动配合这一机制。绝大多数景区都能在景区客流限制“红线”下严格实施预约制。不过，也有部分游客仍在未提前预约的情况下直接到景区，面临无法入园的尴尬，还需要进一步引导。

专家建议，各地加快建设完善预约管理平台，帮助旅游景区积极通过自建平台、利用第三方平台等方式，拓宽门票预约渠道。据悉，文旅部将指导各地组织开展形式多样的预约旅游宣传活动，加强对预约制度的宣传和对游客的引导，倡导预约旅游的消费理念，培养游客预约出行习惯。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 19 版）

(责编：牛镛、胡永秋)