张佳星

原标题：让“天使从网而降” 互联网+医疗这些举措实打实

“将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区这些信息自动整合到健康码里。”3月23日，国家卫生健康委规划司司长毛群安在例行新闻发布会上介绍，这些信息均无须再填报。

也就是说，打开健康宝等小程序，就能直接显示有没有接种过疫苗。

此外，“互联网+”医疗服务的医保支付政策与线下保持一致。国家医保局医药服务管理司司长熊先军解释，参保人在定点互联网诊疗的医疗机构就诊所产生的费用（不管是买药还是复诊），由医保的经办机构和提供互联网诊疗的实体医疗机构进行结算。

也就是说，网上诊疗的费用，医保也能直接结算了。

健康码能查疫苗接种情况了，网上诊疗也能医保结算了，这些都和“五个一”有关。随着“互联网+医疗健康”的落地，让“天使从网而降”的实打实举措还远不止这些。

啥是“五个一”？

去年底，国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局围绕解决人民群众医疗健康中的“急难愁盼”问题，研究制定了《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》，推进“一体化”共享服务、“一码通”融合服务、“一站式”结算服务、“一网办”政务服务、“一盘棋”抗疫服务。

前面提到的健康码查疫苗接种情况以及网上诊疗医保结算，分别属于“一码通”融合和“一站式”结算的具体落地内容。

除此之外，各地都给出了扎实的探索实践。目前，全国各省市都已经出台了“互联网+”医疗服务和医保支付政策，北京、上海、江苏等地部分医疗机构实现医保患者可以在家问诊、线上支付、药品配送到家，天津、黑龙江等地将符合条件的互联网医疗机构纳入协议管理范围……

健康档案随身带

在江苏，“一体化”共享服务汇集到一个名为“健康江苏通”的App上。在这个App上，不仅能够享受预约挂号、线上支付、网上诊疗、药品配送等医疗服务，患者还可以查询检验检查报告、影像诊断报告等。

“6100多万居民的健康档案可以随时自行调阅，健康档案实现随身带、随时用。”江苏省卫生健康委副主任兰青介绍，有的影像资料容量比较大，随身带到手机里有一定困难，今年将实施江苏影像云项目，把所有江苏医疗机构的影像全面上云，这样患者可以通过索引来查询自己的影像资料。

几千万群众的健康档案随身带，得益于前期的信息平台建设。兰青介绍，江苏在进行省市县三级健康信息平台建设时设计了以身份证号码为索引的自动汇集机制，单个身份证号在省内所有就诊记录都会自动汇集，形成健康档案，三级医院的检验检查报告也做到实时上传。

导医有一套，“经验最丰富”排序

在一些电商平台上，有价格排序、热度排序、销量排序……这些设置帮助人们快速找到心仪的商品。那么，能不能按照这个思路匹配到最合适的医生呢？

“现代医学专业性很强，分科越来越细，大医院有名的医生往往关注一个领域，在一个方面精通。但这些，患者是不了解的。”兰青说，大部分人先选医院、再选医生。

为了让患者直接找到最匹配的医生，江苏省设计了针对26万医生的人力管理系统，把所有医生的门诊、住院、手术等相关的诊疗信息全部进行归集，目前包括10亿人次的门诊和4100多万份的住院病例资料。

大数据挖掘的重要意义之一是精准匹配。“这个系统让公众可以知道某一个疾病哪位医生看得最多，通过App检索到对这类疾病诊治经验最丰富的医生。”兰青说，这就是精准导医。

据介绍，国家全民健康信息平台基本建成，并投入试运行。据不完全统计，目前7700余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国建成互联网医院已经超过了1100家。

毛群安表示，“互联网+医疗健康”逐步从“可选项”变成了“必选项”，从“锦上添花”变成了“雪中送炭”，互联网医疗已经成为医疗服务的重要组成部分。

(责编：赵超、吕骞)