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推动关键材料国产化 新型显示领域有了“国家队”

叶 青
2021年03月24日07:59 | 来源：科技日报
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原标题：推动关键材料国产化 新型显示领域有了“国家队”

　　3月18日，记者从广东聚华新型显示研究院（以下简称研究院）获悉，国家新型显示技术创新中心（以下简称新型显示技术中心）近日获科技部批准组建，这是我国在新型显示领域唯一的国家级技术创新中心。新型显示技术中心将立足新型显示领域发展全局，突破一批核心共性关键技术，形成一流的工艺和产业应用技术，推动关键材料国产化率达到60%以上，并突破核心装备技术。

　　研究院由TCL联合中国新型显示产业链上下游企业、高校、科研院所等单位组建。此次申请组建新型显示技术中心，主要由研究院牵头。

　　为何要在新型显示领域设立该中心呢？在万物智能化、物联化的趋势下，新型显示产品需求快速增长，通过10多年的努力，我国在液晶显示领域已经实现了追赶和超越，建立起了竞争优势。“中国是‘显示大国’，但全产业链的安全仍没有保障，显示产业核心材料、关键装备国产化率非常低，很容易被‘卡脖子’。如目前关键核心材料的国产化率较低，从百分之几到百分之三十左右。尽管有些材料我们能生产，可性能不佳。”“十三五”战略性先进电子材料重点专项总体专家组副组长、福州大学教授郭太良指出，显示产业是一个产业链的概念，“卡脖子”的常常不在面板生产这个产业链中游环节，而是被上游的材料、装备所限制。从中长期看，我国更需要在材料、装备、工艺等产业链领域夯实基础，形成上下游互相促进、持续创新的局面。

　　造成这种“卡脖子”窘境的，既有上游材料厂商技术和产品本身的问题，也有产业链上下游衔接整合不够的问题。TCL创始人、董事长李东生曾多次呼吁，我国应多措并举加速新型显示产业生态的发展。他说：“由于显示材料与装备研发周期长，加之从研发到应用缺乏关键的中试环节，新材料及新装备导入面板制造的风险极高，一旦出现失误将使面板厂商出现重大损失，因而常常出现‘不敢用’国产材料与装备的问题。”

　　“不仅是上下游对接不够，更关键的是研发和产业出现‘两张皮’。”郭太良补充道。

　　他告诉记者，为了解决存在的问题，国家相关部门提出建立技术平台攻克难题，“要求做好三件事情，一是在现有产业中补短板，解决核心材料、关键装备问题；二是明日产业中建优势；三是前瞻部署未来产业。要实现这个大目标，只靠一家企业、一个单位，是不行的。因此必须建立一个公共的、开放共享的平台”。

　　基于此，新型显示技术中心的建立，不仅要解决技术创新本身的问题，更要进一步整合产业链上下游资源，促使中国新型显示产业更好发挥协同效应。有别于其他研究机构，该中心进行了体制创新，不直接从事市场化的产品生产和销售，以类似于“企业+研究机构”的协调模式，围绕产业链建立开放协同的创新机制，强化技术扩散与转移转化，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系，辐射形成更加完善的产业创新生态。

　　据了解，中心将面向国家重大战略需求和产业发展重点，根据新型显示领域的技术发展特点，充分利用和发挥各参建单位的优势，面向新型显示产业链的各垂直方向，分步组建创新分平台。

(责编：赵超、吕骞)

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