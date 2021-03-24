刘坤

原标题：戴上“紧箍咒”的电子烟产业，何去何从

当前，电子烟在我国悄然兴起，受到不少消费者特别是青少年的追捧。然而，一些电子烟企业为诱导更多年轻人尝试“第一口烟”，不仅在营销时标榜电子烟“无害”“帮助戒烟”，一味虚假宣传，还推出水果味、薄荷味、奶茶味等新奇产品，打起时尚、流行等幌子，导致电子烟市场乱象丛生。

为进一步加强对电子烟等新型烟草制品的监管，维护消费者合法权益，工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），并于3月22日向社会公开征求意见。征求意见稿提出，在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

给电子烟产业戴上监管“紧箍咒”将产生哪些影响？今后如何更好规范电子烟产业发展？记者就此采访了有关专家。

市场鱼龙混杂，该管了

在山东一家超市上班的00后小媛，平时喜欢把电子烟挂在脖子上，时不时抽上两口。“我抽电子烟一年多了，最爱草莓味的。之前看到身边有朋友抽，觉得还挺潮，听说也没什么危害，就跟着抽起来了。”小媛说。

据小媛介绍，电子烟在她的圈子里很常见，她不少朋友都是电子烟的“粉丝”，过节、过生日时也会有人送电子烟作为礼物。不只是年轻的上班一族，一些学生也用电子烟。中国疾病预防控制中心2020年统计数据显示，我国初中生电子烟使用率显著上升。

日渐走红的电子烟真像广告里描述的那样无害吗？业内专家认为，大多数电子烟是尼古丁的传送系统，青少年如果通过电子烟成为尼古丁的依赖者，今后会更容易成为传统卷烟的消费者。长期使用含尼古丁的电子烟，可能会增加罹患肺癌、心血管疾病等相关疾病的风险。另外，当前市场上流通的很多电子烟还存在不安全成分添加、烟油泄漏等质量安全隐患。

从行业发展来看，近年来，电子烟行业吸引了众多企业入局。电子烟等新型烟草制品在市场监管领域也出现了一些新情况新问题，引起社会广泛关注。有网友称，现在电子烟市场鱼龙混杂，是该管管了。

中国人民大学法学院教授、商法研究所所长刘俊海认为，长期以来，电子烟产业包括生产、批发、销售、广告等，一直游离于《中华人民共和国烟草专卖法》及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的规制范围之外，而且很多消费者受到误导，误认为“电子烟不是烟，里面没有尼古丁”“电子烟无害或者低危害”“抽电子烟有助于戒烟”等。征求意见稿就是为了弥补法律漏洞，消除监管盲区，这是推进烟草监管法治化的一个重要里程碑。

并非歧视，而是爱护，有利于行业健康发展

《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》自1997年7月3日发布以来，于2013年、2016年进行了两次修改，在提高烟草制品质量、维护消费者合法权益、保证国家财政收入等方面发挥了重要作用。

那么，本次修改将会带来哪些影响？

工业和信息化部、国家烟草专卖局在征求意见稿的说明中表示，将电子烟等新型烟草制品参照《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》中关于卷烟的有关规定执行，将大幅度提升电子烟监管效能，有效规范电子烟生产经营活动，解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题，切实保障消费者合法权益。

刘俊海认为，电子烟监管参照卷烟，有助于帮助广大消费者改变过去对电子烟的错误认知，明确“电子烟也是烟”；对于电子烟产业而言，将其全面纳入法治、透明、理性、诚信的发展轨道，并非歧视，而是爱护，有利于该行业健康发展；对于传统烟草行业而言，这意味着公平竞争；对于产业生态而言，对电子烟和传统烟草一体化监管、一碗水端平，有助于营造公平公正的市场环境。

业内人士分析，传统烟草是典型的重税产业，而电子烟由于此前未明确定位，一直适用普通消费品的相对较低的税率。电子烟监管参照卷烟，意味着未来电子烟企业可能要面临与传统烟草相同的高税率。

让其“浮出水面”，严加监管

未来，应如何更好规范电子烟产业发展？“市场会失灵，监管不该失灵。”刘俊海说，不能把电子烟产业“一棍子打死”，而是要让其“浮出水面”，严加监管。当电子烟行业不能慎独自律的时候，监管者要勇出重拳，依法用好行政处罚等权限，旗帜鲜明地打击各种不公平竞争行为和交易行为，优化电子烟市场生态环境。

刘俊海建议，相关部门应形成监管合力，消除监管盲区，打造24小时全天候、360度全方位的监管合作机制，从而更好地保护消费者权益，促进电子烟产业可持续发展，推动传统烟草产业和电子烟产业公平竞争。

刘俊海表示，电子烟企业要顺应大势，树立对法律的信仰之心和对风险的敬畏之心，自觉遵守相关法律法规，规范自身的经营行为，主动向消费者提示“吸烟有害健康”，真正做到择善而从；广大消费者也要清醒认识到电子烟的危害，做理性、科学、文明的消费者，看好钱袋子，依法理性维权。

（本报记者 刘坤）

(责编：赵超、吕骞)