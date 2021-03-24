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我国建成互联网医院1100余家

金振娅
2021年03月24日08:02 | 来源：光明日报
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原标题：我国建成互联网医院1100余家

　　3月23日，国家卫健委举行新闻发布会，就群众看病就医的“急难愁盼”问题，有关部门负责人给予了回应。

　　国家卫健委规划司司长毛群安透露，据不完全统计，目前7700余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国已建成互联网医院1100余家。毛群安还表示，全国目前基本实现了健康码的“一码通行”。

　　“国家全民健康信息平台基本建成，并投入试运行。”毛群安介绍说，7000多家二级以上公立医院接入了省统筹区域平台，2200多家三级公立医院初步实现了院内信息的互通共享。他指出，当前30个省份建立了互联网医疗服务监管平台，提升线上监管能力。同时，鼓励深化“互联网+医疗健康”服务，发挥信息化在辅助疫情研判、创新诊疗模式、提升服务效率等方面的支撑作用。

　　江苏省统一规划建设互联网医院，打通医院的线上线下各个业务环节，提供一体化的服务，做到了“六个统一”，统一的身份识别、统一的健康档案调阅、统一支付、统一电子发票、统一的证照互认、统一的服务入口，方便患者就医看病。据江苏省卫健委副主任兰青介绍，全省现已建成105家互联网医院，截至2020年年底，全省互联网医疗服务已达到7400万人次。

　　江西的“互联网+”在服务公众方面也取得一定成效。据江西省卫健委一级巡视员曾传美介绍，该省开展了电子证照的建设，自实施全面两孩政策至今，生育登记办理了198.83万例，其中异地办理了29.61万例，生成出生医学证明电子证照289.41万张，并实现了与浙江、福建、广东等10个省份共享出生医学证明的数据；生成电子献血证586.95万张。

　　对于社会关注的“互联网+”医保支付的问题，国家医保局医药服务管理司司长熊先军回应，明确健全“互联网+”医疗服务价格形成机制，坚持线上线下同类服务合理比价的基本原则，由医保部门制定调整“互联网+”医疗服务的价格。

　　据了解，北京、上海、江苏等地部分医疗机构实现医保患者可以在家问诊、线上支付、药品配送到家；天津、黑龙江等地及时将符合条件的互联网医疗机构纳入协议管理范围；辽宁等多个省市全面推广了医保的电子凭证；山东、福建等地实现了处方开药事前提醒、事中审核、事后监管一体化。

(责编：赵超、吕骞)

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