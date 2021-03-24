周 琳 马春阳

原标题：资本市场如何服务高质量发展

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出建设高标准市场体系的目标，就规范发展资本市场作出部署，涉及“全面实行股票发行注册制”“大力发展机构投资者”“提高直接融资特别是股权融资比重”等多项内容。

作为现代经济体系的重要组成部分，资本市场在服务高质量发展中的作用不可或缺。资本市场依靠什么服务高质量发展？全面实行注册制是否意味着放松审核要求？

推动创新资本形成

中国证监会主席易会满近日表示，资本市场在新发展阶段主要的使命担当表现为市场化的资源配置功能、激励约束机制两方面。

资本市场通过股权债权投资融资、并购重组等市场化机制安排，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，把各类资金精准高效转化为资本，推动创新资本形成，提高要素质量和配置效率。其中，主要形式是企业上市、并购重组、发行债券。

Wind资讯统计显示，截至3月23日，按照上市日期计算，科创板开板以来累计有244家公司上市，IPO融资规模总额超过3324亿元，一批新技术、新模式、新业态的科创类企业借助直接融资做优做强。其中，计算机通信设备制造业、医疗制造业、软件和信息技术服务业成为IPO企业数量最多的三大行业。

今年以来，截至3月23日，A股市场共发生公司并购事件超过400起，同比增长逾80%。加速推动产业升级和资源整合、提升核心竞争力已成为当前多数上市公司进行并购重组的动力源泉。

“居民储蓄转移到资本市场才可能形成更多创新资本，促进资源优化配置，推动科技、产业与金融良性互动。”中航基金首席经济学家邓海清认为，设立科创板，改革创业板，试点注册制，创新绿色金融债券和民营银行永续债等品种，推进信用债券注册制改革，健全债券违约处置机制等改革，意在提高资本市场服务实体经济和科技创新的功能，助力经济转型升级。

完善激励约束机制

形成激励约束机制是资本市场服务高质量发展的一大抓手。凭借特有的风险共担、利益共享机制，资本市场能充分激发人的积极性和创造性，主要形式有上市公司实施股权激励、分红和认股期权等。

(责编：赵超、吕骞)