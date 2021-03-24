佘颖

原标题：让消费者冷静7天，管用吗

预付款虽然进入了商家账户，但钱还是消费者的钱，只不过是提前付款而已。在扣除商家之前的履约成本后，消费者有权拿回属于自己的剩余部分。即便过了7日，商家也无权拒绝消费者提出的退费要求。应尽快将预付卡消费立法列入计划，明确监管职责，加强源头治理。

3月22日，《北京市体育健身行业预付费服务合同（征求意见稿）》结束了征求意见。公示期内，舆论最关注的就是合同所设置的“7日冷静期”，即7日内，在未使用的情况下，可以无条件退款。

有人点赞“7日冷静期”就像网络购物“7日无理由退货”，保障了消费者权益。当然，比起过去那种收钱时满脸堆笑、退费时百般阻挠，冷静期肯定是个进步。不过，仍不得不泼盆冷水——“7日冷静期”治标不治本，消费者最在意的预付款安全并未得到充分保障。而且，“7日冷静期”还可能被部分商家当作逾期不退的借口，对消费者更加不利。

为什么这么说？因为预付费服务跟网购商品性质不同。网购商品合不合适，到货后大多能很快作出判断，7天时间基本足够消费者做出退货还是留下的决定。预付费服务则不然，它购买的是长期服务，短的数月，长则一两年。这期间，商家的服务质量可能会下降、消费者个人情况可能有改变，都会造成无法继续履行合同，需要解约、退费。

然而，合同范本拟规定的其他退款情形均为商家出现涨价、换地、关店等重大变化，而消费者只能在重病、伤残情况下才能提出退费，实际上这在一定程度上否定了消费者一方发起退费的权利。

在此需要明确，解除合同亦是消费者的正当权益。预付款虽然进入了商家账户，但钱还是消费者的钱，只不过是提前付款而已。在扣除商家之前的履约成本后，消费者有权拿回属于自己的剩余部分。即便过了7日，商家也无权拒绝消费者提出的退费要求。

同为预付费大户，教育培训行业基本落实了这一原则。根据国务院出台的《关于规范校外培训机构发展的意见》和教育部等6部门出台的《关于规范校外线上培训的实施意见》，教育培训机构普遍建立了退费机制，许多机构已经可以无条件随时退还剩余课时费。近期，北京市海淀区教委还要求培训机构必须接受资金存管，由银行按“一课次一消”原则，将学费分批划入培训机构账户。学生若提出退费，也由监管银行将剩余学费全部退还至学生账户。

餐饮健身、美容美发等行业则一直没有建立起应有的退费机制，能不能退费主要看商家和消费者谁能掰赢手腕。这已成为阻碍行业发展的堵点。

更重要的是，预付卡消费最大的雷点在于商家卷款跑路，消费者人财两空。难道消费者担心的是自己坚持不了7天吗？恐怕消费者更担心商家坚持不了7天！

这不是开玩笑。中消协今年1月曾点名批评跑路前还在促销的商家。有的商家头天还在促销办会员，第二天就人去楼空。对这种“再坑最后一把”的做法，中消协表示了强烈谴责。

预付费少则数百元，多则数万元，每个爆雷商家背后，可能是消费者群体几万元、几百万元、几千万元的损失。多年来，业界一直呼吁加强预付费监管，迟迟未有进展的根本原因在于监管权责不明确，法律法规不完善。针对单个商家推出的预付卡，目前出台的监管措施仅有2012年商务部颁布的《单用途商业预付卡管理办法（试行）》，规定发卡企业应在30日内办理备案，实行资金存管制度。然而，现实中几乎没有人盯着商家去备案。这就导致商家不需要任何资质，小餐馆、理发店的老板手写张海报就可以充值办会员。一旦经营不善，老板一跑了之，消费者投诉无门。

虽然从管辖权限来说，市场监管、商务、体育等部门都有一定监管权，但由于权责划分不明确，导致事前、事中监管缺位，有执法权的市场监管部门实际上只能在消费者利益受损之后介入，效果大打折扣。因此，治理预付卡消费乱象，“7日冷静期”可能并没有切中要害。应尽快将预付卡消费立法列入计划，明确监管职责，加强源头治理，不要让预付卡纠纷再“卡”住消费提振经济的脖子。

(责编：赵超、吕骞)