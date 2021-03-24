李晨阳

原标题：警惕“代理退保”新骗局

近日，北京银保监局发布提示，一些不法分子打着为消费者“维权”的旗号，专门办理所谓“代理退保”业务，实际是以“维权”之名谋取私利，甚至骗取消费者资金，从事非法集资、诈骗等违法犯罪活动。

近年来，不少消费者收到过“代理退保”的信息。不法分子名义上为消费者办理“退保”，实际是抵押保单办理贷款，再诱骗消费者以贷款资金购买所谓“高收益”理财产品后“跑路”，给消费者造成经济损失。对此，业内人士表示，此举严重误导消费者，损害消费者利益，使消费者错失原有保险合同的风险保障，再投保时面临保费增加、重新计算等待期，甚至可能被拒保等风险，而且妨碍正常的保险经营秩序。

值得注意的是，“代理退保”黑色产业链不仅涉及传统人身险，有不法分子通过怂恿个人借款保证保险消费者以“捆绑销售”等理由投诉，并提出协助“全额退保”，达到索取高价代理费的目的。个人借款保证保险，是投保人即借款人向保险公司购买的一种保险产品，用于其不能按照贷款合同约定的期限还款时，由保险公司向放款机构赔付借款本息余额。也就是说，消费者一旦退保个人借款保证保险，就很可能无法获得增信支持。

保险专家建议，消费者应该根据自身风险保障需求，谨慎衡量是否有必要终止保险合同，防止上当受骗。同时，要警惕“高收益”陷阱，多数“代理退保”行为并非真正为了保护消费者权益，而是以牟利为目的，在退保后诱导消费者“退旧投新”，购买所谓的“高收益”理财等，使消费者落入不法团伙的非法集资骗局。

北京银保监局提醒广大消费者，要选择正规渠道依法维权，保险消费者如对保险产品有疑问或相关服务需要，可以直接通过保险公司公布的官方维权热线或服务渠道反映诉求。如消费者未能与保险公司通过协商解决纠纷，可以向北京保险行业协会合同纠纷调解委员会申请调解。不要轻信“代理退保”骗局，避免个人信息泄露以及不当退保导致经济损失。

此外，购买金融产品须认清机构资质。根据保险法等法律法规规定，只有取得金融监管部门颁发的经营业务许可证的机构，才能从事保险经营活动。市场上一些机构虽然冠有“××保险经纪”“××保险代理”等名号，但实际并未取得金融监管部门颁发的经营业务许可证，不具备合法的保险中介资格。消费者购买保险产品或办理保险业务时，应注意仔细甄别保险公司、保险中介机构或人员是否具备相应资格，比如，可以通过中国银保监会官网“在线服务”栏目查询和选择正规合法的保险机构。

(责编：赵超、吕骞)