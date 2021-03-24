原标题：加油站扫码支付存安全隐患 多地叫停

3月23日，最高人民检察院、应急管理部联合发布一批安全生产领域公益诉讼典型案例。其中包括浙江省海宁市人民检察院督促整治加油站扫码支付安全隐患的行政公益诉讼案。

在这起行政公益诉讼案中，针对加油站爆炸危险区域扫码支付带来的安全隐患问题，检察机关以专家论证、技术实验为支撑，通过公开听证方式进行审查，向行政机关发出诉前检察建议，督促其依法开展加油站扫码支付业务专项整治，消除安全隐患。

海宁市应急管理局收到检察建议后部署推进加油站专项整治工作，2020年7月23日回复整改情况，辖区内62家加油站爆炸危险区域扫码支付已全面叫停，安全隐患已消除。

浙江省嘉兴市人民检察院同步跟进，在全市检察机关开展消除加油站经营安全隐患公益诉讼专项监督活动。同时，浙江省人民检察院部署要求全省各地检察机关推动专项整治。

办案检察官表示，随着移动支付的普及应用，加油站“不下车加油”、手机扫码支付的服务模式盛行，但是扫码支付发射的功率可能引发射频火花，存在重大的安全隐患。

最高人民检察院第八检察厅厅长胡卫列指出，当前，安全监管职能交叉、边界不清，监管缺位、不到位以及执法不严格等问题仍较为突出；不同层级之间职责不清，同一区域上下级“多头执法”“重复执法”的现象仍存在。检察机关开展安全生产领域公益诉讼有利于破解这些执法困境。

胡卫列介绍，安全生产领域目前还不是检察公益诉讼的法定领域，却是公益诉讼新领域探索的一项重要内容。

2016年出台的《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确提出“研究建立安全生产民事和行政公益诉讼制度”。胡卫列介绍，目前，全国已有24个省级人大常委会出台关于加强检察公益诉讼工作的专项决定，其中有20个对安全生产领域公益诉讼探索予以明确。

应急管理部政策法规司司长王宛生表示，希望引入独立的、外部的监督，将检察公益诉讼作为安全生产行政监管的法治保障、破解安全生产公共利益保护困境的有效路径、推动安全生产治理体系和治理能力现代化的重要力量。

下一步，检察机关将与应急管理部门建立常态化协作机制，搭建全国安全生产公益诉讼信息共享大数据平台。

来源：中国青年报

(责编：赵超、吕骞)