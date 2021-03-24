柯锦雄

原标题：为什么年轻人不敢轻信招聘网站

可能很多年轻人第一次见识到社会的复杂是通过招聘网站。此前，智联招聘、前程无忧、猎聘网几家招聘网站就被央视“3·15晚会”点名通报。据央视记者调查发现，在各类贴吧、论坛、QQ群等社交平台，出售简历的信息随处可见。而这些还只不过是目前招聘平台乱象的冰山一角。

人才要找工作，工作同样也需要找到人才，两者的信息不对称使得招聘平台有了存在的必要性。网络招聘平台是把线下的职业介绍转移到了线上，发挥了网络信息服务的优势，有效促进了企业和求职者的信息匹配。

然而，通过招聘陷入“消费贷”“培训贷”，招聘平台售卖简历等乱象，让许多年轻人防不胜防。有人甚至直言：这届年轻人不敢再相信招聘网站了。招聘网站为何会从求职者的“法宝”，变成一些人眼中的诈骗工具呢？

经济学中有一个很重要的概念：激励。激励通常被定义为一系列奖励或处罚措施，这些措施旨在诱导一部分经济主体从事特定的行为，从而产生另一部分经济主体所需要实现的结果。不同的激励措施，会让处于不同位置的人作出不同的反应，从而产生不同的效果。招聘网站出现如今的这些乱象，恰恰就是一些激励措施所产生的后果。

互联网世界中没有绝对的免费，通常会有一个最终付费者，招聘网站对求职者免费，而付费的往往是招聘者。对许多网络招聘平台来说，吸引更多企业入驻和付费，才能让自己获得更多收益。

然而，企业是否购买招聘网站的服务，很大程度上取决于能否从收费服务中找到合适的人才。这时，便会出现一个悖论：企业更早找到合适的人才，就会减少付费频次；可是平台若是为了刺激企业持续付费，使其更晚找到合适人才，那企业也会降低使用招聘网站的意愿。

一些招聘平台的销售人员每个月会有固定的业绩指标，这种考核不是针对撮合了多少人才和岗位，而是出卖了多少简历。他们为了完成业绩，会以低于市场价的价格向人力资源公司出售简历。如此，招聘网站成了简历的“二道贩子”，实际承担人才匹配工作的还是线下的人力资源公司。

此外，还有一种针对代理商的激励：对招聘平台的代理商而言，主要的收入方式是通过引进企业入驻。为了尽可能增加企业入驻量，一些代理商会放低平台准入门槛，原本不符合标准的公司也能够注册成功。

门槛降低的后果自然是诈骗者层出不穷，求职者蒙受损失就会导致平台上的求职者质量下降，使得企业的正常招聘需求更难得到满足，从而相继退出平台，而代理商为了业绩则会更进一步降低门槛。也就是说，这是一条恶性循环的链条。

平台匹配率降低、售卖简历泛滥、代理放纵骗子入驻，这些问题的产生都源于一开始的激励措施。要改正问题自然需要改变激励措施，对于平台而言，还是需要找寻新的盈利模式。如今招聘需求更加垂直化，一系列行业类型的招聘网站，通过有针对性地提供差异化服务，从而提高人才匹配速度。如此，可以依赖服务营利，而不仅依靠流量。

除此之外，更应该加强相关监管，严控企业入驻的门槛，防止骗子企业趁虚而入。作为平台，对代理商的管理不能放松。骗子企业对代理商来说是业绩，但对平台来说是伤害。要想重新获得年轻人的青睐，招聘网站还需明确问题，强化内部管理。

柯锦雄 来源：中国青年报

(责编：赵超、吕骞)