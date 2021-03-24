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5类电信诈骗高发，年轻白领、学生最易受骗

毛鑫、邓艺涛
2021年03月24日08:13 | 来源：新华社
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原标题：5类电信诈骗高发，年轻白领、学生最易受骗

　　当前代办贷款、冒充客服、购物交易、刷单兼职、投资理财成为广州最高发的5类电诈类型，受害者中以年轻的公司职员、在校学生为主。警方提醒广大市民提高反诈意识，谨防受骗。

　　2月19日，市民张女士通过社交软件添加了一个自称某房地产公司董事长的陌生人，对方以指导投资的名义，让她在陌生网站中联系客服完成充值、买进卖出，5天内转账充值90万元。

　　当张女士想要提现时，又被客服以“提现保证金”的名义索要62万元，直到发现账户余额被清零、联系“客服”及“董事长”均得不到回应，才意识到被骗，共损失152万元。目前，警方仍在侦查此案。

　　“当前，代办贷款、冒充客服、购物交易、刷单兼职、投资理财类电诈类型已占到全部案件的近7成，成为5种最高发的诈骗类型。”广州市公安局刑警支队三大队副大队长冯金宇说，电信诈骗犯罪分子不断变化诈骗手法，骗取事主的信任，通过银行卡转账方式骗取钱财，给事主造成经济损失，有些甚至造成事主倾家荡产，造成不可挽回的损失。

　　广州警方再次紧急提醒广大市民，一定要谨防电信诈骗，不可轻信陌生人，对任何通过网络、短信、电话收到的贷款、转账、投资、购物等信息要保持警惕，如发现受骗，请第一时间报警。

　　除了加强反电诈宣传，广州警方也一直在加强侦查打击行动。截至3月16日，广州警方依法刑事拘留涉诈骗嫌疑人774名，缴获作案手机、电脑等一大批，案值超2亿元。摧毁“两卡”作案团伙14个，打掉贩卖、中转窝点5个。广州市公安局相关负责人表示，这一系列侦查打击行动初步遏制了涉电诈犯罪高发势头，近两月广州电诈发案走势出现回落。

(责编：赵超、吕骞)

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