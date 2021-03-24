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为何“老外”钟情“十四五”规划中的这些行业

于佳欣、赵阳
2021年03月24日08:15 | 来源：新华社
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原标题：为何“老外”钟情“十四五”规划中的这些行业

新华社北京3月23日电（记者于佳欣、赵阳）品质化消费、数字经济、生产性服务业、清洁低碳……这些出现在“十四五”规划纲要中指向未来发展的热词，也成为跨国公司“大佬”眼中格外钟情的投资方向，从日前在京召开的中国发展高层论坛2021年会上与会外企负责人的话语中便可感知。

中国不仅仅是市场，也是未来非常重要的风向标

“中国已成为世界上最大的护肤品市场”“中国将成为全球最大消费市场”……在论坛发言中，宝洁全球董事会主席戴怀德毫不掩饰对中国大市场的赞美，“宝洁服务全世界超50亿人，其中五分之一在中国。”

中国消费潜力，不仅在市场规模之大，更在品质和升级势头。

为更深刻理解中国消费者，宝洁做了专门调研。在北京和上海等大城市，中国女性护肤过程平均4.7步，比全球平均值高出3倍；在中国，妈妈们对尿布柔软性和透气性要求非常高，高端尿布已占尿布市场60%的份额……

看好中国消费升级趋势，戴怀德明确表示，“我们将扩大在中国布局，更好服务中国消费者。”

顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，被写入“十四五”规划纲要。可以想见，14亿人口品质化消费潜力一旦释放，会迸发多大的能量。

中国消费者对品质的追求也让汽车制造商戴姆勒深有感触。戴姆勒股份公司董事会主席康林松说，16年前，公司与北京合作伙伴为合资工厂设定年产目标时定为25000辆汽车，到2020年实际汽车产量已超60万辆，是最初计划量的24倍。

令康林松印象深刻的是，即便受新冠肺炎疫情影响，去年欧美高端车市场大幅下滑之际，戴姆勒在中国的高端车市场实现了10%的增长。

“对戴姆勒而言，中国不仅仅是市场，也是未来非常重要的风向标。”他说。

合作将促进5G赋能的数字经济加速发展

“5G让我们能够畅想更多可能性、创造更多新服务、新体验和新行业，并释放数字革命的潜能……”高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫说。

对于数字化技术发展，创新尤为重要。“十四五”规划纲要中对创新的部署浓墨重彩。高通也将创新放在重要位置，莫伦科夫说，加上2020年疫情期间新成立的两家，如今高通在中国成立的联合创新中心数量已达到5家。

“中美两国围绕数字变革开启合作有着令人振奋的前景，双方的合作将促进5G赋能的数字经济加速发展。”莫伦科夫说。

数字化和创新，同样是西门子股份公司总裁博乐仁关注的内容，特别是数字化技术，因为“这可以让一切变得更高效、更优化，并减少资源消耗”。

“随着人工智能、生物技术、新能源、可持续交通等技术的主流化，中国可以成为推动世界转型非常重要的力量。”博乐仁说，“‘双循环’中的开放导向也将让中国经济可持续增长和技术进步获得支撑。”

更大程度的开放，利好企业创新，也利好消费者。

“万事达卡就是非常好的例证。”万事达卡总裁、首席执行官孟轲说，万事达卡已正式获批在中国境内筹建银行卡的清算机构。“我们认为这对于消费者和企业能够无缝接入全球支付体系意义重大。”

“关于低碳排放，我们愿分享经验并提供技术支持”

绿色、低碳、可持续发展——回顾这次论坛，多位跨国公司“大佬”口中出现了这几个高频词。无论是汽车企业，还是金融巨头，无论是能源企业，还是科技公司，都为中国提出的“碳达峰”“碳中和”的目标点赞，并认为应对气候变化、促进绿色发展是各国都该努力的方向。

“中国应对气候变化的明确目标和承诺让人称道。”安联集团董事会主席兼首席执行官奥利弗·贝特说，我们赞赏中国在绿色转型方面取得的显著进展，这种转型速度比其他国家更快。

低碳排放也是博世集团的努力方向。“我们在中国所有的工厂在2020年整个碳排放降低了20%以上。”博世集团董事长邓纳尔说，“我们愿与中国企业分享经验并提供技术支持。”

如何让包括能源和制造业在内的更多领域实现大规模低碳化？“我们要通过金融手段帮助实现环境可持续发展，期待与政府、非政府机构、投资者、同行和客户共同合作来应对气候变化的挑战。”花旗集团董事长约翰·杜根说。

(责编：赵超、吕骞)

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