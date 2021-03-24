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我国湿地保护率超百分之五十二

呵护“地球之肾” 拓展绿色空间（共建地球生命共同体）

本报记者  刘  毅
2021年03月24日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　春日里的杭州西溪湿地，水光潋滟，草木蔓发，让游客们流连忘返。

　　2020年3月31日，习近平总书记在浙江考察时来到这里，察看湿地保护利用情况。总书记强调，水是湿地的灵魂，自然生态之美是西溪湿地最内在、最重要的美。要坚定不移把保护摆在第一位，尽最大努力保持湿地生态和水环境。

　　“我们按照习近平总书记的重要指示，加强生态环境保护，让公园成为人民群众共享的绿色空间。”杭州西溪国家湿地公园管委会副主任何蕾说。

　　湿地被形容为“地球之肾”，是重要的自然生态系统。党的十八大以来，我国把湿地保护作为生态文明建设的重要内容，湿地保护和发展进入快车道。

　　保护放在首位，初步建立全国湿地保护体系

　　春暖花开，水波荡漾。罗纹鸭在水上悠闲休憩，天空中白额雁不停变换着队形……这里是湖南省常德市汉寿县西洞庭湖三汊障。

　　“真不敢相信，变化太大了！”眼前的情景，让曾经来过这里的外地游客黄蓉感叹。因水域被围成鱼塘进行投肥养殖，三汊障及周边区域一度生态破坏严重。从2018年底开始，湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局和当地政府，打响生态环境问题整改攻坚战，拆除93个鱼塘、2万米矮堤，实施“退养还湿”1296.5亩，开展3000亩鸟类生境改造和8000亩植被修复。

　　西洞庭湖国家级自然保护区管理局党组书记钟丽琴说：“我们将逐步建立各项补偿机制和长效监管机制，构建完整的湿地生态系统，为子孙后代留下宝贵的自然财富。”

　　湿地与森林、海洋并称为地球三大生态系统。我国湿地类型丰富，总面积达8亿亩，位居亚洲第一、世界第四。

　　近年来，我国持续加强湿地生态保护修复。2016年11月，国办印发《湿地保护修复制度方案》，各省份相继出台省级实施方案。“十三五”期间，全国新增湿地面积达300多万亩。目前，我国初步建立以国家公园、湿地自然保护区、湿地公园为主体的湿地保护体系，湿地保护率达52%以上。在《湿地公约》第十三届缔约方大会上公布的全球首批18个国际湿地城市里，中国有6个城市名列其中。

　　湿地保护法治日益完善。28个省份已开展省级湿地保护立法。今年1月20日，《湿地保护法（草案）》首次提请全国人大常委会审议。“针对湿地保护进行立法，有利于从湿地生态系统的整体性和系统性出发，建立完整的湿地保护法律制度体系。”全国人大环境与资源保护委员会主任委员高虎城说。

　　更好发挥湿地涵养水源、保护生物多样性等功能

　　2月中旬以来，鹤鹳类、雁鸭类等大型候鸟陆续飞抵辽宁省盘锦市辽河口国家级自然保护区。目前已监测到50种、20多万只候鸟。

　　“近几年清退围海养殖池塘，恢复湿地面积8.59万亩，新增自然岸线17.6公里。来盘锦湿地停歇的候鸟种类和种群数量显著增加。”盘锦市林业和湿地保护管理局局长徐伟说。

　　国家林草局湿地管理司负责人介绍，近年来，我国湿地人为占用、破坏的现象得到遏制，湿地生态系统涵养水源、净化水质、保护生物多样性、蓄洪抗旱、固碳等功能更好发挥。

　　生态环境显著改善——

　　如今，杭州西溪国家湿地公园水质总体保持在Ⅲ类，核心区域达到Ⅱ类。生物多样性显著增加，现有维管束植物711种、昆虫898种、鸟类193种。

　　鸟类是湿地环境优劣的“生态试纸”。青头潜鸭、中华秋沙鸭、紫水鸡、红头潜鸭、钳嘴鹳、卷羽鹈鹕……近年来，珍稀鸟类在很多湿地中被发现。

　　绿色空间持续扩大——

　　江苏省徐州市潘安湖国家湿地公园，原来是坑塘遍布、杂草丛生的采煤塌陷区，经过生态修复、景观构建，蝶变成湖阔景美、草长莺飞的大美湿地。

　　四川省西昌市邛海国家湿地公园逐步恢复邛海周边被占湿地，使水域面积达到34平方公里，成为人们休闲的好去处。

　　在保护中发展，“十四五”湿地保护率将提高到55%

　　绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。各地通过合理利用湿地自然和人文资源，有效促进生态观光、乡村旅游等产业的发展，创造大量就业机会。

　　龙潭湿地是离浙江省宁波市奉化区城区最近的湿地，总面积近500亩。“原先旁边有不少企业，近年来政府越来越重视环境保护，仅奉南村2019年就搬迁了40多家企业，水变得越来越清澈了！”家住湿地旁的奉南村老支书陈海年说。

　　国家林草局统计数据显示，全国湿地公园累计带动区域经济增长超536亿元，直接带动就业4.7万人。2019年，国家湿地公园接待游客量达3.85亿人次。

　　广西龙胜各族自治县龙脊梯田国家湿地公园通过政府主导、公司经营、村民参与的运行模式，以分红和补助的方式带动当地近万名村民脱贫。

　　《湿地公约》秘书处秘书长玛莎·乌瑞格表示，自1992年加入《湿地公约》以来，中国为湿地保护所做出的努力非常有价值，经验应该广泛分享。中国政府成功地展示了经济发展和湿地保护是不矛盾的。

　　“十四五”规划纲要提出，全面加强天然林和湿地保护，湿地保护率提高到55%。国家林草局湿地管理司负责人介绍，“十四五”时期，国家林草局将全力推进湿地保护立法，不断完善湿地保护修复制度建设。组织落实《湿地保护修复制度方案》。实施一批湿地保护修复国家重点工程项目，做好长江经济带建设、京津冀协同发展等国家重大战略的湿地保护修复工程，营造和修复红树林1.88万公顷。

　　


　　《 人民日报 》（ 2021年03月24日 02 版）

(责编：李源、吕骞)

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