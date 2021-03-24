本报记者 范昊天

傅廷栋在实验室工作。

刘 涛摄

1963年，傅廷栋（左）在导师刘后利的指导下进行油菜研究。

华中农业大学供图



傅廷栋，1938年出生于广东省郁南县，作物遗传育种学家，中国工程院院士，现为华中农业大学教授、博士生导师，杂交油菜学科带头人之一，全国脱贫攻坚先进个人。他致力于油菜多功能利用研究与开发，特别是利用北方秋闲地、南方冬闲田复种饲料（绿肥）油菜，对发展畜牧业、培肥土地、增加农民收入有着重要意义。当前，该技术正在大面积示范、推广。 人物小传

湖北武汉，南湖之畔，狮子山下，华中农业大学校园里，有一片占地千余亩的油菜花田。每当春天来临，金黄色的花海中蜂飞蝶舞，令人沉醉。花海中，前来赏花拍照的游人经常会看到一位身着“白大褂”，头戴草帽，手拿笔记本，认真观察、记录每一株油菜生长情况的老人——他就是作物遗传育种学家、华中农业大学国家油菜工程技术研究中心主任傅廷栋院士。

专注杂交油菜育种60余年，带领团队育成了70多个油菜品种，已是耄耋之年，他仍时常在田间劳作。“去年油菜花开的季节，正是疫情防控的关键期。很多工作人员都回不来，我就和本地的老师、工人一起下地，一起试验、育种。”坐在研究中心的办公室里，望着窗外的试验田，今年83岁的傅廷栋打开了话匣子……

“和农民同吃同住同劳动，使我收获很大”

1938年，傅廷栋出生在广东省郁南县。初中毕业后，他报考了当地的一所农业中专院校，毕业后他被分配到广东省中山县的一个农技站工作。

“和农民同吃同住同劳动，使我收获很大。我发现，农民迫切需要各种新的农业技术，这样才能提高产量、增加收入。”傅廷栋当时想，农技知识浩如烟海，只读到中专远远不够。1956年，傅廷栋考取了华中农学院（现华中农业大学）农学系，之后他师从油菜遗传育种学家刘后利，成为新中国最早一批油菜遗传育种方向的研究生。

“上世纪五六十年代，我国主要的本地油菜品种是白菜型油菜，从海外引进的甘蓝型油菜虽然产油量高一倍，但生长周期长。”傅廷栋说，如果两种类型油菜杂交，有可能获得高产且早熟的品种。

但油菜是自花授粉植物，要进行杂交，必须首先找到一种只有雌蕊、没有雄蕊的油菜。从上世纪60年代开始，每到春天，在油菜试验田里，总能看到傅廷栋的身影。他为每一株油菜花套上隔离袋和标志牌。在1972年3月20日早晨，傅廷栋走进种着国外引进的一个品种油菜区域时，突然眼前一亮：一株油菜的花朵雌蕊发育正常，围绕雌蕊的6个雄蕊却都呈萎缩状态。伸手一摸，雄蕊没有花粉！

“这不正是我多年来一直在寻找的油菜品种吗？”傅廷栋继续仔细搜寻，当天一共发现了19株这样的油菜。这一发现推动了杂交油菜领域的相关研究。傅廷栋说，截至目前，这一品种育成的杂交油菜超过200种，累计推广面积达10亿亩。

“这样的奔波，为的是一年要做两年的事”

除了着力提高油菜的产量，傅廷栋团队还在解决油菜“双低”育种问题上下功夫。“80年代以前，我国油菜品种多为高芥酸、高硫苷的‘双高’品种，所产菜籽油的品质较差，长期食用这种油对人体健康不利。”傅廷栋介绍，他们团队提出了“双低+杂交优势”的育种目标。

从1975年开始，傅廷栋带着他的科研团队，在西北、西南地区进行夏繁加代工作。每年5月武汉油菜收获后，就到青海、云南等地播种，9至10月初收获后再回武汉播种。“这样的奔波，为的是一年要做两年的事，为此，我坚持了40多年。”傅廷栋说。

在青海，夜晚气温接近零摄氏度，有时候傅廷栋因为照看油菜而忘记时间，来不及返回住处，只好跟工人们一起，在盖着塑料布的小棚子里将就睡一晚。

1992年，傅廷栋选育的我国第一个低芥酸杂交油菜品种“华杂2号”问世。此后，他的课题组育成优质“华杂”系列双低杂交品种10余个，创造经济效益超过30亿元。

“让油菜发挥更大价值，是我们继续努力的目标”

90年代末，傅廷栋团队长期在甘肃和政县开展油菜北繁试验研究。其间，傅廷栋发现了油菜科研的新方向。

“我们在当地调研时发现，每年7月麦收后，到冬天还有两个多月的农闲时间，地里不种东西，就这么荒着，十分可惜。”傅廷栋说，西北地区土地盐碱化严重，很多庄稼都无法生长，但油菜比较耐盐碱。如果利用这段时间进行油菜轮作，不仅可以开发盐碱地，帮助恢复地力，还能储备秋冬季畜牧业需要的青饲料。

按照傅廷栋的构想，华农科研团队联合甘肃农业部门开展“麦后复种饲料油菜”试验：7月下旬到8月上旬麦收后播种，生长60至80天，育成饲料油菜专用杂交种“饲油2号”，亩产青饲料3—4吨。2017年、2018年，傅廷栋团队研究的复种饲料油菜技术，被国家农业部门公布为主推技术，在西北、东北地区和长江流域大面积示范、推广。

傅廷栋十分注重培养农业科研人才。年过八旬的他现在还会为研究生讲《作物育种专题》等课程，为本科一年级学生讲授《农业导论》。

“他是一个对下田上瘾的人，对许多数据都如数家珍。他总是能发现一些新的研究方向。”学生这样评价傅廷栋。这几年，他仍在各地推广以“油用”为主，兼具“饲用”“观光”和“菜用”等多功能利用模式的油菜，提高生产效益，增加农民收入。

“现在听到老师的教诲，就能回想起几十年前看到他坐着摩托车进到村里时的样子。” 湖北省崇阳县白霓镇回头岭村村民刘泉源是傅廷栋以前教过的学生，现在是当地油菜种植的“土专家”和农业科技“二传手”。“待人和蔼、治学严谨是傅老师给我最深的印象。”刘泉源说。

“油菜不仅可以食用，还能酿蜜、榨油、做饲料和工业原料。”傅廷栋说，“搞农业的就要多下田，让油菜发挥更大价值，是我们继续努力的目标。”

■记者手记

农民认可 最有分量

从田间地头到学术会议现场，从实验科研到教书育人……翻开傅廷栋办公桌上的相册，一张张老照片述说着这位老专家半个世纪的风风雨雨。其中最多的，还是他与油菜地的合影。

一顶草帽、一身工装、一个挎包，就是他最广为人知的形象，往油菜地里一站，与普通农民看起来没什么两样。

从最初探索油菜产油高的秘诀，到研究菜籽油如何吃得健康，再到如今研究油菜饲用、观光等多功能利用，傅廷栋的科研之路，恰是中国人从吃饱到吃好，再到追求更加美好生活的一个缩影。

“科研就得围着农民转，多到实践中去，才会有新的发现。”傅廷栋说。在他眼里，能适应生产的需要，得到农民的认可，为农民带来实在的收益，这才是做科研的真正意义，才是最有分量的成绩。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 06 版）

(责编：李源、吕骞)